Ultralekkie i ultrasmukłe. Takie są nowe laptopy LG gram 2023

LG gram to popularna seria laptopów koreańskiego giganta technologicznego, a wchodzące w jej skład urządzenia wyróżniają się na tle konkurencji niezwykle niską wagą. Targi CES 2023 to idealny czas na prezentację nowości i produktów firmy nie mogło na nich zabraknąć. Pokazano aż kilka propozycji, w tym dwa całkowicie nowe modele, który zachwycają wyglądem i specyfikacją.

LG gram Ultraslim – ultralekki i wydajny z pięknym ekranem OLED

Perełką tegorocznej sekcji laptopów stoiska LG będzie najnowszy model LG gram Ultraslim, który nie dość, że będzie bardzo lekki – bo ma ważyć 998 gramów, to jego wymiary 356×227,45×10,99-12,55 mm czynią go bardzo smukłym. Mimo to ma na pokładzie potężne komponenty – 15,6-calowy wyświetlacz z matrycą OLED o rozdzielczości Full HD (1920×1080 pikseli), odświeżaniu 60 Hz i jasności typowej na poziomie 400 nitów.

Laptop został wyposażony w najnowsze procesory Intel Core 13. generacji ze zintegrowaną kartą graficzną Intel Iris Xe oraz 8, 16 lub 32 GB pamięci RAM LPDDR5 i dysk SSD 256 GB, 512 GB lub 1 TB PCI-e 4.0 – oczywiście w zależności od wersji. Specyfikacja obejmuje także 2 głośniki o mocy 2 W, 2 złącza Thunderbolt 4 i pojedyncze USB-C z funkcją PowerDelivery. Całość zasili akumulator o pojemności 60 Wh.

LG Gram Style – stylowo, OLED-owo i jeszcze bardziej premium

Kolejnymi laptopami na rok 2023 będą LG gram Style – do sprzedaży trafią dwie wersje: 14- i 16-calowa, które różnią się od siebie pod względem specyfikacji. Obie mają na pokładzie wyświetlacze OLED o jasności typowej 400 nitów, natomiast większy pracuje w rozdzielczości 3200×2000 pikseli i odświeża obraz z częstotliwością 120 Hz, zaś mniejszy – odpowiednio – 2880×1800 pikseli i 90 Hz.

Laptopy naturalnie mają różne wymiary – dla 16-calowego modelu jest to 355,1×241,3×15,9 przy wadze 1230 gramów, a dla 14-calowej wersji 311,6×213,9×15,9 mm przy wadze 999 gramów. Style 16 ma dwa 3-watowe głośniki i 80-Wh akumulator, natomiast Style 14 dwa 2-watowe głośniki i baterię 72 Wh. Wspólnym mianownikiem obu laptopów okazuje się wnętrze – procesory Intel 13. generacji, 8/16/32 GB RAM LPDDR5, 256 GB/512 GB/1 TB przestrzeni na dysku SSD PCI-e 4.0, dwa Thunderbolt 4, 1x USB 3.1 oraz czytnik kart micro SD.

Jeszcze więcej laptopów LG gram – jest także model 2w1

Nową ofertę LG uzupełniają także laptopy gram 2w1, w 14- i 16-calowej wersji. Oba otrzymały dotykowe ekrany, wykonane w technologii LCD IPS i pokryte szkłem Corning Gorilla Glass Victus (znanym ze smartfonów o rozdzielczości). Ich rozdzielczość to – odpowiednio – 1920×1200 i 2560×1600 pikseli. Wspólna jest tutaj typowa jasność na poziomie 350 nitów i odświeżanie 60 Hz, a także obecność rysika LG Stylus Pen w zestawie.

Na koniec pozostawiłem „zwykłe” tegoroczne LG gram, które będą sprzedawane w aż 4 wersjach – z ekranem 17, 16, 15 i 14 cali. Urządzenia otrzymały matryce IPS o różnej rozdzielczości i częstotliwości odświeżania, procesory Intel Core 13. generacji, a dodatkowo największe warianty 17″ i 16″ w niektórych wersjach będą miały nawet dedykowaną kartę graficzną GeForce RTX 3050 dla laptopów.

źródło: LG

Ponadto producent zaprezentował jeszcze nową wersję ekranu LG gram +view (16MR70) – w porównaniu do bezpośredniego poprzednika wyróżnia się ona dwoma portami USB-C.