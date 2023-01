Acer Nitro 5 – czy laptop za równowartość 7 tys. złotych jest „przystępny cenowo”?

Nowe gamingowe laptopy Acer Nitro 5 potrafią zaskoczyć. Niby należą do średniej półki cenowej, ale niektóre ich elementy są znacznie lepsze, niż moglibyśmy się tego spodziewać.

Dwie nowości w serii

Zaprezentowane na targach CES 2023 dwa nowe modele Acer Nitro 5 to świetna propozycja dla mobilnych graczy, którzy potrafią iść na ustępstwa względem specyfikacji urządzenia. W przypadku debiutujących 16- i 17-calowych wersji na szczęście przystępność nie musi oznaczać starych lub słabych podzespołów.

Duża w tym zasługa zastosowania kart graficznych z serii NVIDIA GeForce RTX 4000. Dzięki nowym GPU „Zielonych”, ray-tracing czy DLSS 3. generacji nie będą zarezerwowane wyłącznie dla graczy o najbardziej przepastnych portfelach.

W parze z kartami graficznymi idzie wykorzystanie procesorów Intel Core HX 13. generacji. Nowych właścicieli będzie cieszyć również wykorzystanie 16 GB RAM-u DDR 5 o taktowaniu 4800 MHz i nawet 2 terabajty miejsca na dane w dysku M.2 PCIe 4. generacji.

Dla gracza ważne jest nie tylko to, co dokonuje obliczeń w obudowie, ale również to, na co patrzy. W wariancie 16-calowym pojawi się zmodernizowany wyświetlacz o większej powierzchni, rozdzielczości WUXGA lub WQXGA oraz maksymalną częstotliwością odświeżania obrazu o wartości 165 Hz. Ekran pokrywa 100% gamy kolorów sRGB i zajmuje 84% powierzchni obudowy.

Acer Nitro 5 w wersji 16-calowej (źródło: materiały prasowe Acer)

Co się tyczy większego brata, korzysta on z 17,3-calowego ekranu, a do wyboru dostaniemy opcję Full HD o częstotliwości odświeżania 144 Hz lub wyświetlacz Quad HD i odświeżanie 165 Hz. Współczynnik powierzchni ekranu do obudowy wynosi natomiast 81%.

Każdy nowy Acer Nitro 5 otrzyma w standardzie 4-strefową klawiaturę z podświetleniem RGB.

Acer Nitro 5 to również garść nowinek technologicznych

Do najważniejszych technologii zaszytych wewnątrz urządzenia możemy zaliczyć m.in. Killer DoubleShot Pro (automatyczne przełączanie się pomiędzy najszybszym połączeniem internetowym w danym momencie), Killer Wi-Fi 6 1650i czy głośniki z technologią DTS:X Ultra.

Nowo zaprezentowane laptopy Acer Nitro 5 obsługują również NVIDIA Advanced Optimus, który umożliwia łatwe przełączanie się sprzętu pomiędzy zintegrowaną, a dedykowaną kartą graficzną bez konieczności uruchamiania urządzenia ponownie. Dla tych, którzy nie wiedzą, w co planują zagrać, na sam początek idealny będzie miesiąc darmowego abonamentu Xbox Game Pass. Dołączany jest on do każdego zakupu laptopa z serii.

Acer Nitro 5 w wariancie 17-calowym. (źródło: materiały prasowe Acer)

Acer Nitro 5 16 oraz Acer Nitro 5 17 trafią do sprzedaży w maju 2023 roku. Ceny podstawowych wariantów zaczną się od 1499 euro (~7010 złotych) za model 16-calowy i 1599 euro (~7480 zł) za opcję z wyświetlaczem 17,3 cala.

Nie można powiedzieć, że jest to tanio, ale jeszcze raz zerkając na specyfikację nowych modeli, wcale nie byłbym krytyczny wobec tego, że Acer nazywa je „przystępnymi cenowo”. Laptopy gamingowe nigdy nie należały do tanich, a biorąc pod uwagę, że tu na pokładzie mamy RTX-y 4000, całość nie wygląda na rozbój w biały dzień.

Poczekamy na ceny wyrażone w złotówkach.