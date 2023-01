Amazon straszy w styczniu. Świetny horror dostępny w Prime Gaming!

Na nowy rok Prime Gaming przygotował dla Was sześć gier do odebrania za darmo. Możecie zostać policjantem, detektywem szukającym córki lub przypomnieć sobie, jakie prace ogrodowe czekają Was za kilka miesięcy.

The Evil Within 2 za darmo

Opłacających, lub tych co planują opłacać abonament Amazon Prime Gaming najbardziej powinna zadowolić obecność The Evil Within 2. To wydany w 2017 roku sequel gry w reżyserii Shinjiego Mikamiego. To jemu zawdzięczamy to, jak „grało się” w pierwsze części Resident Evil, Dino Crisis, czy Devil May Cry.

Znając dzieła Japończyka wiemy, czego możemy się spodziewać po serii The Evil Within. Jest więc straszno i mroczno. Jeżeli ograliście już Resident Evil Village i najnowsze dzieło Mikamiego, Ghostwire: Tokyo, TEW 2 będzie świetnym wyborem. Tytuł przypiszecie do swojego konta na platformie GOG.

Policyjne klimaty razy dwa w Prime Gaming

W styczniowym Prime Gaming nie zabrakło również czegoś bardziej niezależnego. Tym razem mamy okazję otrzymać dwa tytuły, gdzie pierwsze skrzypce grają policyjne klimaty, ale podane w zupełnie odmienny od siebie sposób.

Beat Cop to pixel-artowy tytuł przypominający gatunkowo kultowe Papers, Please. Staramy zarządzać się więc czasem pracy naszego bohatera Jacka Kelly’ego przy okazji wyjaśniając sprawę niesłusznego oskarżenia o zabójstwo. Kod aktywacyjny doda grę do waszego konta na GOG.

Beat Cop. Źródło: Steam

Natomiast Chicken Police – Paint It RED! to przygodówka w klimatach noir, gdzie kierujemy poczynaniami antropomorficznego koguta-policjanta, Sonny’ego Featherlanda. Będziemy przesłuchiwać świadków i szukać poszlak w ostatniej sprawie, jaka została Sonny’emu przed pójściem na emeryturę. Oczywiście nic nie będzie takie łatwe, jak się wydaje na pierwszy rzut oka.

Ponadto do końca miesiąca w styczniowym Prime Gaming będą na was czekać jeszcze 3 gry. Faraway 2 Jungle Escape – gra logiczna z grafiką low poly, Breathedge – survival z akcją osadzoną w kosmosie oraz… Lawn Mowing Simulator. Jeżeli tęsknicie za dźwiękiem silnika spalinowego i widokiem ostrzy równo przycinających Wasz trawnik, ostatnia propozycja osłodzi Wam długie wieczory w oczekiwaniu na wiosnę.