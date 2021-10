Kupiłeś drogą ładowarkę MagSafe Duo? Cóż, zapomnij o szybkim ładowaniu nowego Apple Watcha

Posiadasz iPhone’a 13 Pro lub Apple Watcha series 7 i planujesz kupić jeszcze MagSafe Duo? Obecnie wstrzymałbym się z wyborem tej ładowarki, bowiem nie pasuje ona idealnie do nowych urządzeń z Cupertino.

Reklama

Zapomnij o szybkim ładowaniu

Pamiętacie jeszcze ładowarkę AirPower? Została ona zaprezentowana przez Apple wraz z iPhonem X i miała umożliwić komfortowe ładowanie nawet do trzech urządzeń jednocześnie. Niestety, nigdy nie doczekała się debiutu w sklepach. Po kilku latach zespół Tima Cooka wprowadził jednak MagSafe Duo, ale z wyraźnymi brakami względem wspomnianej maty AirPower.

Ładowarka MagSafe Duo umożliwia ładowanie maksymalnie dwóch urządzeń, a do tego muszą być one prawie idealnie umieszczone w wyznaczonych miejscach. Pod względem wizualnym również wypada gorzej od swojej starszej i nigdy nie wprowadzonej do sprzedaży siostry. Okazuje się, że to nie jedyne problemy akcesorium wycenianego na aż 679 złotych.

Reklama

Ładowarka MagSafe Duo (fot. Apple)

Wśród niewielu nowości, które dostał Apple Watch series 7, znajduje się funkcja szybszego ładowania. Wymagane jest tutaj posiadanie usprawnionej wersji „krążka ładującego”. Oznacza to, że starsze ładowarki nie wspierają tej funkcji. Co więcej, nie jest ona również obsługiwana przez MagSafe Duo.

Powyższe rewelacje zostały już potwierdzone przez Apple w zaktualizowanym dokumencie pomocy technicznej. Bez obaw, ładowanie jest możliwe, aczkolwiek nie wykorzystamy pełnego potencjału oferowanego przez nowego Watcha.

To już kolejny problem bezprzewodowej ładowarki

Nie bez powodu na początku wspomniałem o iPhonie 13 Pro. Wcześniej mogliśmy się dowiedzieć, że MagSafe Duo nie pasuje idealnie do nowego smartfona Apple.

Co prawda, oficjalnie jest ona zgodna z 13 Pro, ale jeśli smartfon nie jest trzymany w etui, to jedna z krawędzi ładowarki opiera się o sporych rozmiarów wysepkę z aparatami. Efekt jest dość dobrze widoczny i jak najbardziej można odnieść wrażenie, że mamy do czynienia z akcesorium niekoniecznie w pełni kompatybilnym z iPhonem.

iPhone 13 Pro vs Magsafe duo charger (they'll probably need to make a new one) pic.twitter.com/fYF59AZvgu — Marques Brownlee (@MKBHD) September 23, 2021

Na szczęście, ładowanie z wykorzystaniem MagSafe Duo wciąż jest możliwe, więc w pewnym stopniu Apple nie kłamie w kwestii oficjalnego wsparcia. Mimo tego, takie niedopatrzenie po prostu nie pasuje do drogich produktów z Cupertino.

Patrząc na ograniczenia dotyczące Apple Watcha series 7, a także brak poprawnego dopasowania do iPhone’a 13 Pro, można spodziewać się wypuszczenia usprawnionej wersji ładowarki. Niestety, nie znamy tutaj żadnych informacji o ewentualnej premierze ulepszonego akcesorium.