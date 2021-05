Sony długo kazało czekać klientom w Polsce na rozpoczęcie sprzedaży modelu Sony Xperia 10 III. Opłacało się jednak, ponieważ w przedsprzedaży producent dodaje słuchawki z aktywną redukcją hałasu o całkiem sporej wartości.

Sony Xperia 10 III została zaprezentowana (wraz z high-endowymi modelami Sony Xperia 1 III i Sony Xperia 5 III) 14 kwietnia 2021 roku. Dziś, po nieco ponad pięciu tygodniach, smartfon oficjalnie wchodzi do Polski. Z tej okazji na pierwszych klientów czeka specjalna oferta przedsprzedażowa.

Rusza przedsprzedaż Sony Xperia 10 III w Polsce. Słuchawki z ANC w prezencie dla pierwszych klientów

Sony standardowo nie podało sugerowanej ceny swojego nowego smartfona w momencie jego pierwszej prezentacji. Niedawno pojawiła się informacja, że będzie on kosztował w Niemczech 429 euro, co przy obecnym kursie jest równowartością ponad 1900 złotych.

Dziś natomiast już wiemy, jaka będzie cena Sony Xperia 10 III w Polsce – ustalono ją na 1899 złotych. Mowa tu dokładnie o konfiguracji z 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej typu UFS. Dla przypomnienia, bezpośrednia poprzedniczka, tj. Sony Xperia 10 II, kosztowała na start w Polsce 1799 złotych, czyli o 100 złotych mniej.

Jak już zostało wspomniane, na pierwszych klientów czeka specjalna oferta przedsprzedażowa. Osoby, które zdecydują się zamówić ten smartfon do 13 czerwca 2021 roku, otrzymają w prezencie słuchawki Bluetooth Sony WH-CH710N z AINC (aktualnie w większości sklepów z elektroniką kosztują one 469 złotych).

Specyfikacja Sony Xperia 10 III

Należy zacząć od tego, że obecnie jest to najtańszy smartfon Sony, który obsługuje sieć piątej generacji. Odpowiada za to procesor Qualcomm Snapdragon 690 ze zintegrowanym modemem 5G. Ponadto oferuje on wyświetlacz OLED HDR o rozdzielczości Full HD+ 2520×1080 pikseli i proporcjach 21:9, a także akumulator o pojemności 4500 mAh z obsługą szybkiego ładowania przewodowego o mocy 30 W (przez port USB-C).

Mocną stroną tego smartfona są również aparaty. Na panelu tylnym umieszczono bowiem główny o rozdzielczości 12 Mpix z przysłoną f/1.8 oraz dwa 8 Mpix – ultraszerokokątny (f/2.2) o kącie widzenia 120° i tzw. teleobiektyw (f/2.4). Na przodzie zastosowano zaś aparat 8 Mpix z f/2.0.

Sony Xperia 10 III (źródło: Sony)

Ponadto specyfikacja Sony Xperia 10 III obejmuje również m.in. slot na kartę microSD o maksymalnej pojemności 1 TB, dwa sloty na karty SIM w formacie nano, czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi, moduł NFC i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Całość zamknięta jest w pyło- i wodoszczelnej obudowie z certyfikatem IP68, pokrytej dodatkowo szkłem Corning Gorilla Glass 6. generacji.

Sony Xperia 10 III ma wymiary 154x68x8,3 mm i waży 169 gramów. Smartfon działa pod kontrolą systemu Android 11.