Planujesz kupić słuchawki Apple? Możesz się rozczarować

W miniony wtorek, 9 września 2025 roku, Apple zaprezentowało nowe słuchawki AirPods Pro 3. Zostały one przedstawione jako lepsze w każdym aspekcie względem AirPods Pro 2. Cóż, okazuje się, że Amerykanie nie powiedzieli wtedy wszystkiego.

Powinniście to wiedzieć, zanim kupicie słuchawki Apple AirPods Pro 3, żeby się nie rozczarować

Mimo że nowe słuchawki AirPods Pro 3 wyglądają identycznie jak AirPods Pro 2 (recenzja dostępna jest na Tabletowo od grudnia 2022 roku), to w rzeczywistości są ciut węższe – 19,2 vs 21,8 mm (choć też grubsze – 27 vs 24 mm oraz cięższe – 5,55 vs 5,3 grama) i podobno jeszcze lepiej dopasowane do uszu. Szczególnie że w zestawie dodawanych jest aż pięć par gumek, podczas gdy do poprzedniego modelu zapewniano cztery pary.

AirPods Pro 3 (źródło: Apple)

Do zakupu AirPods Pro 3 zachęcać ma dodatkowo ulepszona funkcja ANC, która według deklaracji Apple działa dwa razy lepiej niż w AirPods Pro 2 i aż cztery razy wydajniej w porównaniu do ANC w AirPods Pro 1. generacji.

Lepszy jest też deklarowany czas pracy, sięgający 8 godzin. To o dwie godziny więcej niż w poprzednikach, gdzie jest to maksymalnie 6 godzin. Apple nie powiedziało jednak, że etui do AirPods Pro 3 ma mniejszy akumulator, gdyż czas pracy z uwzględnieniem etui wynosi do 24 godzin, podczas gdy w AirPods Pro 2 nawet 30 godzin. To aż 6 godzin różnicy.

Porównanie czasu pracy słuchawek AirPods Pro 3 i AirPods Pro 2 (źródło: Apple)

Co więcej, Apple nie dodaje do słuchawek AirPods Pro 3 kabla ładującego – klient otrzymuje „gołe” słuchawki wraz z etui. Do ładowania musi użyć posiadanego już przewodu z końcówką USB-C albo ładowarki indukcyjnej.

Producent informuje ponadto, że funkcja tłumaczenia na żywo nie będzie dostępna, gdy użytkownik znajduje się w kraju Unii Europejskiej i jego konto jest przypisane do jednego państwa Wspólnoty.

Co wybrać? AirPods Pro 3 czy AirPods Pro 2?

Słuchawki AirPods Pro 3 w kluczowych aspektach są lepsze od AirPods Pro 2, bowiem oferują również funkcję pomiaru pulsu podczas treningów, a do tego mają bardziej odporną konstrukcję (IP57 vs IP54) i wydajniejszą ANC. W dodatku są tylko o 100 złotych droższe od poprzedniej generacji. Jeżeli jednak komuś zależy bardziej na dłuższym czasie pracy, lepszym wyborem mogą okazać się „Dwójki”.

