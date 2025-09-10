smartfon apple iphone air amartphone
iPhone Air (źródło: Apple)
Apple znów każe płacić jak za zboże. Strasznie drogo

O ile cena iPhone 17 w Polsce to pozytywne zaskoczenie, a ceny iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max nie rozczarowują, o tyle to tylko początek wydatków. Dodatkowe koszty, jakie muszą ponieść klientów, trudno już uznać za akceptowalne.

Apple każe słono zapłacić za akcesoria do iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max

Choć minęła pierwsza noc, emocje po premierze iPhone 17, prezentacji iPhone Air oraz debiucie iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max jeszcze nie opadły. Mogą je jednak skutecznie ostudzić ceny akcesoriów do najnowszych smartfonów Apple.

W oficjalnym sklepie producenta dostępne są już – z natychmiastową wysyłką – akcesoria do iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Ich ceny, jak można było się spodziewać, do najniższych nie należą.

Najtańsze etui do iPhone 17 – silikonowe – kosztuje 249 złotych. Tyle samo trzeba zapłacić za etui MagSafe do iPhone Air oraz przezroczyste etui z MagSafe do iPhone 17. Znacznie więcej, bo już 319 złotych, Apple życzy sobie za etui z tkaniny TechWoven z MagSafe do iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max (w tym przypadku rozmiar nie ma znaczenia) oraz portfel z tkaniny FineWoven z MagSafe.

Podobną kwotę, tj. 319 złotych, należy zapłacić za pasek na ramię (jest on kompatybilny wyłącznie z wybranymi etui Apple). Najtańsza jest ramka ochronna do iPhone Air, bowiem ją wyceniono na 179 złotych.

etui do iphone 17 iphone air iphone 17 pro max ceny
Etui i akcesoria do iPhone 17, iPhone Air i iPhone 17 Pro (źródło: Apple)

Powerbank z MagSafe do iPhone Air jest absurdalnie drogi

Wraz z iPhone Air Apple zaprezentowało dedykowany mu akumulator MagSafe, który – jak można przeczytać na stronie sklepu producenta – powiększa zapas energii iPhone’a Air aż o 65 procent, pozwalając mu działać na baterii najdłużej ze wszystkich modeli iPhone’a. Jego cenę ustalono na… 499 złotych.

apple powerbank akumulator magsafe do iphone air
Akumulator MagSafe do iPhone Air za 499 złotych (źródło: Apple)

Co jednak bardzo istotne: ten akumulator nie pasuje do żadnego innego iPhone’a. Ponadto wśród nowości z sekcji urządzeń zasilających wymieniana jest w sklepie Apple ładowarka MagSafe z przewodem o długości 1 metra za 199 złotych.

