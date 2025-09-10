Apple znów każe płacić jak za zboże. Strasznie drogo

O ile cena iPhone 17 w Polsce to pozytywne zaskoczenie, a ceny iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max nie rozczarowują, o tyle to tylko początek wydatków. Dodatkowe koszty, jakie muszą ponieść klientów, trudno już uznać za akceptowalne.

Apple każe słono zapłacić za akcesoria do iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max

Choć minęła pierwsza noc, emocje po premierze iPhone 17, prezentacji iPhone Air oraz debiucie iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max jeszcze nie opadły. Mogą je jednak skutecznie ostudzić ceny akcesoriów do najnowszych smartfonów Apple.

W oficjalnym sklepie producenta dostępne są już – z natychmiastową wysyłką – akcesoria do iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Ich ceny, jak można było się spodziewać, do najniższych nie należą.

Najtańsze etui do iPhone 17 – silikonowe – kosztuje 249 złotych. Tyle samo trzeba zapłacić za etui MagSafe do iPhone Air oraz przezroczyste etui z MagSafe do iPhone 17. Znacznie więcej, bo już 319 złotych, Apple życzy sobie za etui z tkaniny TechWoven z MagSafe do iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max (w tym przypadku rozmiar nie ma znaczenia) oraz portfel z tkaniny FineWoven z MagSafe.

Podobną kwotę, tj. 319 złotych, należy zapłacić za pasek na ramię (jest on kompatybilny wyłącznie z wybranymi etui Apple). Najtańsza jest ramka ochronna do iPhone Air, bowiem ją wyceniono na 179 złotych.

Etui i akcesoria do iPhone 17, iPhone Air i iPhone 17 Pro (źródło: Apple)

Powerbank z MagSafe do iPhone Air jest absurdalnie drogi

Wraz z iPhone Air Apple zaprezentowało dedykowany mu akumulator MagSafe, który – jak można przeczytać na stronie sklepu producenta – powiększa zapas energii iPhone’a Air aż o 65 procent, pozwalając mu działać na baterii najdłużej ze wszystkich modeli iPhone’a. Jego cenę ustalono na… 499 złotych.

Akumulator MagSafe do iPhone Air za 499 złotych (źródło: Apple)

Co jednak bardzo istotne: ten akumulator nie pasuje do żadnego innego iPhone’a. Ponadto wśród nowości z sekcji urządzeń zasilających wymieniana jest w sklepie Apple ładowarka MagSafe z przewodem o długości 1 metra za 199 złotych.