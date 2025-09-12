Nowy Apple Watch miał być taki super. Nie jest. Wielkie rozczarowanie

Nowe smartwatche Apple nie przyniosły rewolucyjnych zmian, ale zapewniają kilka znaczących ulepszeń, które będą odczuwalne dla użytkowników. Jedna z kluczowych nowości nie będzie jednak dostępna dla klientów w Polsce, przynajmniej od pierwszego dnia.
Jedna z największych nowości w Apple Watch series 11, Apple Watch Ultra 3 i Apple Watch SE 3 nie (od razu) dla Polaków
Jedna z pierwszych informacji, jakie podano podczas omawiania Apple Watch series 11, dotyczyła obsługi sieci 5G. Pracownik producenta z Cupertino przekazał, że nowy modem 5G i architektura antenowa poprawiają wydajność i zapewniają jeszcze większy zasięg, a także gwarantują większą energooszczędność i mniejsze zużycie baterii w przypadku sieci komórkowych.
Pojawiła się również plansza z wykazem operatorów, którzy jako pierwsi zapewnią wsparcie dla 5G w smartwatchach Apple Watch series 11, Apple Watch Ultra 3 i Apple Watch SE 3, które zaprezentowano 9 września 2025 roku. Widnieją na niej m.in. Orange i T-Mobile, zatem wydawało się, że klienci w Polsce również zyskają dostęp do tej technologii.
Cóż, okazuje się, że sytuacja nie wygląda tak prosto, jak mogłoby się wydawać. Na stronach ze specyfikacjami Apple Watch series 11, Apple Watch Ultra 3 i Apple Watch SE 3, w sekcji Łączność, widnieje jedynie informacja o obsłudze łączności komórkowej LTE i UMTS. Ta ostatnia to standard sieci komórkowych trzeciej generacji.
Apple Watch series 11
Tutaj warto przypomnieć, że T-Mobile wyłączył w Polsce 3G już w 2023 roku, natomiast Orange wyłączy 3G do końca listopada 2025 roku. Z kolei Play rozpoczął wyłączanie 3G w kwietniu 2025 roku i na tę chwilę nie wiadomo, kiedy zakończy się ten proces. Plus natomiast w lipcu 2025 roku ujawnił, że planuje wyłączyć 3G do końca 2026 roku.
Czy klienci w Polsce będą mogli korzystać z 5G na Apple Watch series 11, Apple Watch Ultra 3 i Apple Watch SE 3?
Zapytaliśmy Apple, Orange i T-Mobile, czy klienci w Polsce będą mogli korzystać z łączności 5G na najnowszych Apple Watchach. Do tej pory otrzymaliśmy odpowiedź tylko od Orange – operator przekazał nam, że na dziś aktualnie funkcjonująca sieć 5G Orange nie jest kompatybilna z Apple Watchami, zaprezentowanymi 9 września 2025 roku. Dopiero po wprowadzeniu 5G SA klienci Orange, posiadający zegarki firmy z Cupertino z modemami 5G, będą mogli korzystać z tej technologii.
Apple Watch Ultra 3
W praktyce oznacza to, że muszą oni uzbroić się w dużo cierpliwości, ponieważ 5G SA Orange nie będzie dostępne powszechnie w najbliższym czasie. Play, podobnie jak Orange, także jest na etapie testowania 5G SA i nie wiadomo, kiedy ta technologia zostanie udostępniona dla wszystkich.
Tutaj warto jeszcze wspomnieć, iż początkowo 5G SA najprawdopodobniej będzie przeznaczona dla wąskiej grupy klientów, przede wszystkim biznesowych. Dopiero później, w bliżej nieokreślonej przyszłości, będą mogli z niej skorzystać wszyscy użytkownicy. Może to być jednak kwestia nawet kilku lat.