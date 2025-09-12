Nowy Apple Watch miał być taki super. Nie jest. Wielkie rozczarowanie

Nowe smartwatche Apple nie przyniosły rewolucyjnych zmian, ale zapewniają kilka znaczących ulepszeń, które będą odczuwalne dla użytkowników. Jedna z kluczowych nowości nie będzie jednak dostępna dla klientów w Polsce, przynajmniej od pierwszego dnia.

Jedna z największych nowości w Apple Watch series 11, Apple Watch Ultra 3 i Apple Watch SE 3 nie (od razu) dla Polaków

Jedna z pierwszych informacji, jakie podano podczas omawiania Apple Watch series 11, dotyczyła obsługi sieci 5G. Pracownik producenta z Cupertino przekazał, że nowy modem 5G i architektura antenowa poprawiają wydajność i zapewniają jeszcze większy zasięg, a także gwarantują większą energooszczędność i mniejsze zużycie baterii w przypadku sieci komórkowych.

Pojawiła się również plansza z wykazem operatorów, którzy jako pierwsi zapewnią wsparcie dla 5G w smartwatchach Apple Watch series 11, Apple Watch Ultra 3 i Apple Watch SE 3, które zaprezentowano 9 września 2025 roku. Widnieją na niej m.in. Orange i T-Mobile, zatem wydawało się, że klienci w Polsce również zyskają dostęp do tej technologii.

Wykaz operatorów, którzy zapewniają obsługę 5G w Apple Watch – stan na wrzesień 2025 roku (źródło: Apple)

Cóż, okazuje się, że sytuacja nie wygląda tak prosto, jak mogłoby się wydawać. Na stronach ze specyfikacjami Apple Watch series 11, Apple Watch Ultra 3 i Apple Watch SE 3, w sekcji Łączność, widnieje jedynie informacja o obsłudze łączności komórkowej LTE i UMTS. Ta ostatnia to standard sieci komórkowych trzeciej generacji.

Tutaj warto przypomnieć, że T-Mobile wyłączył w Polsce 3G już w 2023 roku, natomiast Orange wyłączy 3G do końca listopada 2025 roku. Z kolei Play rozpoczął wyłączanie 3G w kwietniu 2025 roku i na tę chwilę nie wiadomo, kiedy zakończy się ten proces. Plus natomiast w lipcu 2025 roku ujawnił, że planuje wyłączyć 3G do końca 2026 roku.

Czy klienci w Polsce będą mogli korzystać z 5G na Apple Watch series 11, Apple Watch Ultra 3 i Apple Watch SE 3?

Zapytaliśmy Apple, Orange i T-Mobile, czy klienci w Polsce będą mogli korzystać z łączności 5G na najnowszych Apple Watchach. Do tej pory otrzymaliśmy odpowiedź tylko od Orange – operator przekazał nam, że na dziś aktualnie funkcjonująca sieć 5G Orange nie jest kompatybilna z Apple Watchami, zaprezentowanymi 9 września 2025 roku. Dopiero po wprowadzeniu 5G SA klienci Orange, posiadający zegarki firmy z Cupertino z modemami 5G, będą mogli korzystać z tej technologii.

W praktyce oznacza to, że muszą oni uzbroić się w dużo cierpliwości, ponieważ 5G SA Orange nie będzie dostępne powszechnie w najbliższym czasie. Play, podobnie jak Orange, także jest na etapie testowania 5G SA i nie wiadomo, kiedy ta technologia zostanie udostępniona dla wszystkich.

Tutaj warto jeszcze wspomnieć, iż początkowo 5G SA najprawdopodobniej będzie przeznaczona dla wąskiej grupy klientów, przede wszystkim biznesowych. Dopiero później, w bliżej nieokreślonej przyszłości, będą mogli z niej skorzystać wszyscy użytkownicy. Może to być jednak kwestia nawet kilku lat.