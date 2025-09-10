Apple podało datę. Czy Twój sprzęt też zyska nowe życie?

We wtorek, 9 września 2025 roku, firma Apple zaprezentowała najnowsze iPhone’y i Apple Watche. Trafią do użytkowników z najnowszymi wersjami systemów operacyjnych. Amerykański gigant wyda iOS 26 czy watchOS 26 także na starsze urządzenia. Wiemy już, na które i kiedy dokładnie się to stanie.
Kiedy iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26 i macOS 26 będą dostępne?
Firma Apple oficjalnie ogłosiła, kiedy najnowsze wersje jej systemów operacyjnych wyjdą z fazy beta i zostaną publicznie udostępnione w pełnej krasie. Aktualizacja do iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26 i macOS 26 będzie możliwa od 15 września 2025 roku.
Oczywiście, aktualizacja będzie możliwa wyłącznie na kompatybilnych urządzeniach. Przy tym amerykański gigant słynie z wieloletniego wsparcia.
Który iPhone otrzyma iOS 26?
Podstawowy iPhone 17, bardziej wypasione modele iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max, jak również supersmukły iPhone Air – każdy z zaprezentowanych we wtorek smartfonów będzie miał na pokładzie system iOS 26 zaraz po wyjęciu z pudełka.
Poza tym aktualizacja trafi także na wszystkie starsze modele – wydane nawet w 2019 roku. Zainstalujesz ją na swoim iPhonie, o ile znajduje się na poniższej liście:
- iPhone 16 Pro Max,
- iPhone 16 Pro,
- iPhone 16 Plus,
- iPhone 16,
- iPhone 16e,
- iPhone 15 Pro Max,
- iPhone 15 Pro,
- iPhone 15 Plus,
- iPhone 15,
- iPhone 14 Pro Max,
- iPhone 14 Pro,
- iPhone 14 Plus,
- iPhone 14,
- iPhone 13 Pro Max,
- iPhone 13 Pro,
- iPhone 13 mini,
- iPhone 13,
- iPhone 12 Pro Max,
- iPhone 12 Pro,
- iPhone 12 mini,
- iPhone 12,
- iPhone 11 Pro Max,
- iPhone 11 Pro,
- iPhone 11,
- iPhone SE 3. generacji,
- iPhone SE 2. generacji.
Czy Twój iPad otrzyma iPadOS 26?
Lista urządzeń, dla których dostępna będzie aktualizacja systemu do wersji iPadOS 26, przedstawia się następująco:
- iPad Pro (M4),
- iPad Pro 12.9 (od 3. generacji),
- iPad Pro 11,
- iPad Air (M3),
- iPad Air (M2),
- iPad Air (od 3. generacji),
- iPad (A16),
- iPad (od 8. generacji),
- iPad Mini (A17 Pro),
- iPad Mini (od 5. generacji).
Aktualizacja macOS 26 zmierza na komputery Apple. Które ją dostaną?
Tego samego dnia – 15 września 2025 roku – rusza aktualizacja macOS 26. Nowa wersja dużego systemu operacyjnego Apple znana jest także pod nazwą Tahoe, a kompatybilne z nią komputery to:
- MacBook Pro z procesorem Apple (od 2020 roku),
- MacBook Pro 16 cali (od 2019 roku),
- MacBook Pro 13 cali (od 2020 roku),
- MacBook Air z procesorem Apple (od 2020 roku),
- Mac Pro (od 2019 roku),
- Mac Studio (od 2022 roku),
- Mac Mini (od 2020 roku),
- iMac (od 2020 roku).
Smartwatche Apple Watch też czeka aktualizacja – do watchOS 26
Podobnie jak w przypadku iPhone’ów, zaprezentowane 9 września 2025 roku modele Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 oraz Apple Watch SE 3 otrzymają system watchOS 26 od razu. W formie aktualizacji trafi natomiast na następujące urządzenia:
- Apple Watch Ultra 2,
- Apple Watch Ultra,
- Apple Watch Series 10,
- Apple Watch Series 9,
- Apple Watch Series 8,
- Apple Watch Series 7,
- Apple Watch Series 6,
- Aple Watch SE (2. generacji).
Firma Apple potwierdziła też, że w tym samym czasie udostępniona zostanie aktualizacja visionOS 26 dla gogli Apple Vision Pro, a jesienią ukaże się tvOS 26. W przypadku tego ostatniego jednak nie znamy jeszcze szczegółów.
Jakie nowości w systemach Apple z numerem 26?
Największą zmianą w systemach oznaczonych numerem 26 jest nowy język projektowania Liquid Glass, w którym interfejs zyskuje efekt szkła.
Poza tym iOS 26 zyska funkcję filtrowania połączeń, ustawiania tła dla rozmów czy automatycznego tłumaczenia treści, iPadOS 26 usprawni pracę z wieloma oknami naraz i otrzyma nowy pasek menu, macOS 26 zostanie wzbogacony o aplikację Telefon oraz udoskonaloną wyszukiwarkę, a watchOS 26 ma zapewnić bardziej intuicyjną obsługę i pozwoli skorzystać z nowego gestu ruchem nadgarstka.