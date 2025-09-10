sprzęt Aple
fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl
Apple

Apple podało datę. Czy Twój sprzęt też zyska nowe życie?

Wojciech Kulik·
Strona główna
Producenci
Apple
Apple podało datę. Czy Twój sprzęt też zyska nowe życie?

We wtorek, 9 września 2025 roku, firma Apple zaprezentowała najnowsze iPhone’y i Apple Watche. Trafią do użytkowników z najnowszymi wersjami systemów operacyjnych. Amerykański gigant wyda iOS 26 czy watchOS 26 także na starsze urządzenia. Wiemy już, na które i kiedy dokładnie się to stanie.

Kiedy iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26 i macOS 26 będą dostępne?

Firma Apple oficjalnie ogłosiła, kiedy najnowsze wersje jej systemów operacyjnych wyjdą z fazy beta i zostaną publicznie udostępnione w pełnej krasie. Aktualizacja do iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26 i macOS 26 będzie możliwa od 15 września 2025 roku.

Oczywiście, aktualizacja będzie możliwa wyłącznie na kompatybilnych urządzeniach. Przy tym amerykański gigant słynie z wieloletniego wsparcia.

Który iPhone otrzyma iOS 26?

Podstawowy iPhone 17, bardziej wypasione modele iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max, jak również supersmukły iPhone Air – każdy z zaprezentowanych we wtorek smartfonów będzie miał na pokładzie system iOS 26 zaraz po wyjęciu z pudełka.

ios 26 public beta liquid glass
iOS 26 w wersji beta (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

Poza tym aktualizacja trafi także na wszystkie starsze modele – wydane nawet w 2019 roku. Zainstalujesz ją na swoim iPhonie, o ile znajduje się na poniższej liście:

Czy Twój iPad otrzyma iPadOS 26?

Lista urządzeń, dla których dostępna będzie aktualizacja systemu do wersji iPadOS 26, przedstawia się następująco:

  • iPad Pro (M4),
  • iPad Pro 12.9 (od 3. generacji),
  • iPad Pro 11,
  • iPad Air (M3),
  • iPad Air (M2),
  • iPad Air (od 3. generacji),
  • iPad (A16),
  • iPad (od 8. generacji),
  • iPad Mini (A17 Pro),
  • iPad Mini (od 5. generacji).

Aktualizacja macOS 26 zmierza na komputery Apple. Które ją dostaną?

Tego samego dnia – 15 września 2025 roku – rusza aktualizacja macOS 26. Nowa wersja dużego systemu operacyjnego Apple znana jest także pod nazwą Tahoe, a kompatybilne z nią komputery to:

  • MacBook Pro z procesorem Apple (od 2020 roku),
  • MacBook Pro 16 cali (od 2019 roku),
  • MacBook Pro 13 cali (od 2020 roku),
  • MacBook Air z procesorem Apple (od 2020 roku),
  • Mac Pro (od 2019 roku),
  • Mac Studio (od 2022 roku),
  • Mac Mini (od 2020 roku),
  • iMac (od 2020 roku).

Smartwatche Apple Watch też czeka aktualizacja – do watchOS 26

Podobnie jak w przypadku iPhone’ów, zaprezentowane 9 września 2025 roku modele Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 oraz Apple Watch SE 3 otrzymają system watchOS 26 od razu. W formie aktualizacji trafi natomiast na następujące urządzenia:

Firma Apple potwierdziła też, że w tym samym czasie udostępniona zostanie aktualizacja visionOS 26 dla gogli Apple Vision Pro, a jesienią ukaże się tvOS 26. W przypadku tego ostatniego jednak nie znamy jeszcze szczegółów.

Jakie nowości w systemach Apple z numerem 26?

Największą zmianą w systemach oznaczonych numerem 26 jest nowy język projektowania Liquid Glass, w którym interfejs zyskuje efekt szkła.

Poza tym iOS 26 zyska funkcję filtrowania połączeń, ustawiania tła dla rozmów czy automatycznego tłumaczenia treści, iPadOS 26 usprawni pracę z wieloma oknami naraz i otrzyma nowy pasek menu, macOS 26 zostanie wzbogacony o aplikację Telefon oraz udoskonaloną wyszukiwarkę, a watchOS 26 ma zapewnić bardziej intuicyjną obsługę i pozwoli skorzystać z nowego gestu ruchem nadgarstka.

Zobacz również
Wojciech Kulik
Redaktor
Entuzjastyczny krytyk i krytykujący entuzjasta nowych technologii. Dostrzega ich potencjał, nie będąc ślepym na zagrożenia – jednym i drugim dzieli się z Czytelnikami od 2010 roku. Wcześniej na łamach serwisów benchmark.pl, WP Tech czy dobreprogramy, a od 2024 roku jako redaktor Tabletowo.pl. Twierdzi, że we wszystkim najważniejszy jest umiar (no, może poza kawą i czekoladą).

Obserwuj nas