Apple podało datę. Czy Twój sprzęt też zyska nowe życie?

We wtorek, 9 września 2025 roku, firma Apple zaprezentowała najnowsze iPhone’y i Apple Watche. Trafią do użytkowników z najnowszymi wersjami systemów operacyjnych. Amerykański gigant wyda iOS 26 czy watchOS 26 także na starsze urządzenia. Wiemy już, na które i kiedy dokładnie się to stanie.

Kiedy iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26 i macOS 26 będą dostępne?

Firma Apple oficjalnie ogłosiła, kiedy najnowsze wersje jej systemów operacyjnych wyjdą z fazy beta i zostaną publicznie udostępnione w pełnej krasie. Aktualizacja do iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26 i macOS 26 będzie możliwa od 15 września 2025 roku.

Oczywiście, aktualizacja będzie możliwa wyłącznie na kompatybilnych urządzeniach. Przy tym amerykański gigant słynie z wieloletniego wsparcia.

Który iPhone otrzyma iOS 26?

Podstawowy iPhone 17, bardziej wypasione modele iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max, jak również supersmukły iPhone Air – każdy z zaprezentowanych we wtorek smartfonów będzie miał na pokładzie system iOS 26 zaraz po wyjęciu z pudełka.

iOS 26 w wersji beta (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

Poza tym aktualizacja trafi także na wszystkie starsze modele – wydane nawet w 2019 roku. Zainstalujesz ją na swoim iPhonie, o ile znajduje się na poniższej liście:

Czy Twój iPad otrzyma iPadOS 26?

Lista urządzeń, dla których dostępna będzie aktualizacja systemu do wersji iPadOS 26, przedstawia się następująco:

iPad Pro (M4),

iPad Pro 12.9 (od 3. generacji),

iPad Pro 11,

iPad Air (M3),

iPad Air (M2),

iPad Air (od 3. generacji),

iPad (A16),

iPad (od 8. generacji),

iPad Mini (A17 Pro),

iPad Mini (od 5. generacji).

Aktualizacja macOS 26 zmierza na komputery Apple. Które ją dostaną?

Tego samego dnia – 15 września 2025 roku – rusza aktualizacja macOS 26. Nowa wersja dużego systemu operacyjnego Apple znana jest także pod nazwą Tahoe, a kompatybilne z nią komputery to:

MacBook Pro z procesorem Apple (od 2020 roku),

MacBook Pro 16 cali (od 2019 roku),

MacBook Pro 13 cali (od 2020 roku),

MacBook Air z procesorem Apple (od 2020 roku),

Mac Pro (od 2019 roku),

Mac Studio (od 2022 roku),

Mac Mini (od 2020 roku),

iMac (od 2020 roku).

Smartwatche Apple Watch też czeka aktualizacja – do watchOS 26

Podobnie jak w przypadku iPhone’ów, zaprezentowane 9 września 2025 roku modele Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 oraz Apple Watch SE 3 otrzymają system watchOS 26 od razu. W formie aktualizacji trafi natomiast na następujące urządzenia:

Firma Apple potwierdziła też, że w tym samym czasie udostępniona zostanie aktualizacja visionOS 26 dla gogli Apple Vision Pro, a jesienią ukaże się tvOS 26. W przypadku tego ostatniego jednak nie znamy jeszcze szczegółów.

Jakie nowości w systemach Apple z numerem 26?

Największą zmianą w systemach oznaczonych numerem 26 jest nowy język projektowania Liquid Glass, w którym interfejs zyskuje efekt szkła.

Poza tym iOS 26 zyska funkcję filtrowania połączeń, ustawiania tła dla rozmów czy automatycznego tłumaczenia treści, iPadOS 26 usprawni pracę z wieloma oknami naraz i otrzyma nowy pasek menu, macOS 26 zostanie wzbogacony o aplikację Telefon oraz udoskonaloną wyszukiwarkę, a watchOS 26 ma zapewnić bardziej intuicyjną obsługę i pozwoli skorzystać z nowego gestu ruchem nadgarstka.