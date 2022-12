Star Wars Jedi: Survivor już 15 marca? Dowiemy się 9 grudnia

Star Wars Jedi: Survivor jest jednym z najbardziej wyczekiwanych tytułów w całym gamingowym świecie. Niedawno mogło dojść do wycieku informacji, na którą czekają wszyscy fani uniwersum Gwiezdnych Wojen. Czyżbyśmy poznali datę premiery, jeszcze przed oficjalną prezentacją na gali The Game Awards?

Star Wars Jedi: Survivor na The Game Awards

Respawn Entertainment, wraz z Electronic Arts i Lucasfilm Games zapowiedziały, że Star Wars Jedi: Survivor zostanie szerzej zaprezentowane na uroczystości The Game Awards. Fani na całym świecie byli (i wciąż są) przekonani, że podczas pokazu ujawniona zostanie data premiery, która wciąż oficjalnie nie jest znana.

Podróż trwa dalej…



Zobacz pełną akcji rozgrywkę Star Wars Jedi: Ocalały podczas @thegameawards – streaming na żywo już 9 grudnia: https://t.co/ATHiAYNF9U #StarWarsJediSurvivor pic.twitter.com/xTllT2Zp0G December 5, 2022

Przypomnijmy, że gala The Game Awards jest uroczystością, która oficjalnie kończy rok w branży gamingowej. Tegoroczna edycja rozpocznie się w piątek o godzinie 2:00 czasu Polskiego. Warto ją śledzić nie tylko przez wzgląd na fakt, że dojdzie do oficjalnego podzielenia się informacjami dotyczącymi Star Wars Jedi: Survivor.

Valve będzie bowiem rozdawało Steam Decki podczas trwania gali. Wersja 512 GB ma znajdywać nowego posiadacza co minutę, więc wydaje mi się, że szanse na wygraną są całkiem wysokie ;)

Star Wars Jedi: Ocalały już na Steam?

Słowo „oficjalnie” jest tutaj jednak frazą kluczową – niedawno bowiem doszło ponoć do ujawnienia daty premiery na Steam. Poniższy zrzut ekranu ma być autentyczny, jednak bardzo ciężko jest to potwierdzić. Mimo wszystko jestem skłonny zaryzykować stwierdzenie, że możemy mieć do czynienia z faktyczną datą premiery…

Niech Moc (cierpliwości) będzie z nami

Czy poznamy dalsze losy Cala Kestisa już 15 marca 2023? Co, jeśli okaże się, że przeciek był fake newsem i przyjdzie nam jeszcze poczekać na ponowne spotkanie z BD-1? Byłoby gorzej, gdyby przeciek okazał się prawdą, i z tego powodu data premiery miałaby zostać przesunięta na późniejszy termin.

Wcześniejszej daty raczej bym się nie spodziewał i nie chcę nikomu dawać nowej nadziei, zanim nie dojdzie do przebudzenia mocy! Czy jeden z ostatnich żyjących członków Zakonu Jedi w galaktyce ponownie spotka na swej drodze Darth Vadera? Czy poznamy nowych Inkwizytorów? Jakich towarzyszy spotkamy na swej drodze?

Odpowiedź na te pytania oraz różnego rodzaju niejasności możemy poznać podczas gali The Game Awards. 9 grudnia wszystko się potwierdzi…