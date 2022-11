Świąteczna promocja Samsunga – kupujesz Galaxy Watch 5 Pro i dostajesz 600 złotych z powrotem

Samsung przygotował bardzo kuszące promocje na Black Friday 2022 – kto z nich skorzystał, kupił najlepszy smartfon producenta w (czasami mocno) obniżonej cenie. Teraz producent z Korei Południowej kusi nową promocją, tym razem na swój topowy smartwatch Galaxy Watch 5 Pro. Jak z niej skorzystać i otrzymać 600 złotych zwrotu?

Świąteczna promocja na smartwatch Samsung Galaxy Watch 5 Pro

Smartwatche znajdą się pod niejedną choinką. Na Black Friday 2022 mogliście kupić Galaxy Watche 4. i 5. generacji w obniżonych cenach. Teraz natomiast możecie skorzystać z promocji, dzięki której otrzymacie 600 złotych zwrotu po zakupie topowego smart-zegarka producenta z Korei Południowej. Co trzeba zrobić, żeby dostać zwrot?

Przede wszystkim najpierw musicie kupić smartwatch w okresie od 28 listopada do 11 grudnia 2022 roku u partnerów handlowych, wymienionych w regulaminie promocji (załączamy go poniżej). Wśród nich znajdują się m.in. operatorzy Orange, Play, Plus i T-Mobile oraz popularne sklepy z elektroniką, w tym RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, NEONET, Komputronik, Vobis i x-kom, a także Vitay PKN Orlen.

Jak odebrać zwrot 600 złotych po zakupie Galaxy Watch 5 Pro?

Po zakupie smartwatcha musicie do 18 grudnia 2022 roku wypełnić formularz rejestracyjny, w którym należy podać swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail), datę zakupu urządzenia oraz jego numer seryjny lub IMEI (w przypadku wersji LTE), a także załączyć zdjęcie bądź skan dowodu zakupu, zdjęcie opakowania (kartonowego pudełka) po produkcie z widocznym na zdjęciu miejscem po wyciętej naklejce z kodem kreskowym i zdjęcie wyciętego fragmentu pudełka z kodem kreskowym.

8.5 Ocena

Mimo że dla niektórych może to brzmieć… oryginalnie, to jest to standardowa procedura w przypadku promocji tego producenta. Ma ona zapobiec nadużyciom, które najwyraźniej w przeszłości występowały, gdy w regulaminach promocji nie wymagano dodawania zdjęć pudełka z wyciętym miejscem po kodzie i samego wyciętego kodu kreskowego.

Kiedy otrzymam zwrot 600 złotych po zakupie smartwatcha Samsung Galaxy Watch 5 Pro?

W formularzu zgłoszeniowym należy też podać numer konta bankowego, bowiem to właśnie na nie zostanie przelany zwrot w wysokości 600 złotych. Samsung informuje, że otrzymacie go w ciągu 14 dni kalendarzowych po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia (producent zastrzega sobie na nią 21 dni kalendarzowych).

Jedna osoba może otrzymać tylko jeden zwrot, nawet jeśli kupi więcej niż jeden smartwatch Samsung Galaxy Watch 5 Pro.

Listopadowa promocja cashback – kup Galaxy Watch5 Pro, zyskaj zwrot 600 zł (PDF)