Promocje na paliwo na kolejnych stacjach. Taniej zatankujemy na BP i AMIC Energy

Po Orlenie i Circle K na wprowadzenie promocji na paliwo zdecydowały się kolejne stacje. Z rabatów skorzystamy na stacjach BP Polska, AMIC Energy, a wkrótce własne plany ogłosi sieć Moya.

Promocje na paliwo na BP Polska

Jak już przed chwilą wspomniałem, Orlen i Circle K poinformowały wcześniej swoich klientów o promocjach, które umożliwiają zatankowanie tańszego paliwa, co oczywiście przekłada się na obniżenie kosztów podróżowania samochodem. Owszem, nie będzie to ogromna różnica, ale i tak warto skorzystać z promocji, niezależnie czy paliwo zapewni energię dla silnika podczas wakacyjnego wyjazdu czy po prostu codziennego dojeżdżania do pracy.

Podobnie jak w zeszłym roku, po ogłoszeniu rabatów przez Orlen, własne promocje zapowiedziały również inni. BP poinformowało, że od 30 czerwca bieżącego roku rozpocznie kolejną wakacyjną promocję. Klienci mogą zaoszczędzić 30 groszy na każdym litrze benzyny i oleju napędowego, a także 10 groszy na litrze na LPG.

Z promocji przygotowanej przez BP Polska mogą skorzystać klienci zarejestrowani w programie PAYBACK. Warto pamiętać, że wakacyjna propozycja obejmuje zniżki na 4 tankowania w miesiącu, do 50 litrów każde (nie dotyczy płatności kartą flotową).

(źródło: BP Polska / Twitter)

Promocje na paliwo także na innych stacjach

Sieć stacji AMIC Energy ogłosiła, że już 30 czerwca wystartuje z promocją na paliwo. W jej ramach otrzymamy zniżkę na poziomie 35 groszy na litrze. Limit pojedynczego tankowania ma wynosić 70 litrów. Wymagana będzie natomiast zarejestrowana karta lojalnościowa AMIC Club.

Dowiedzieliśmy się również, że sieć Moya jeszcze w tym tygodniu ogłosi akcję rabatową. Uruchomienie własnej promocji zapowiada też MOL Polska. Należy oczekiwać, że specjalne, wakacyjne promocje zobaczymy także na stacjach Shell.

Wypada tutaj wspomnieć, że użytkownicy samochodów elektrycznych również mogą obniżyć koszt podróżowania latem tego roku. Przykładowo GreenWay, czyli jeden z największych operatorów szybkich ładowarek w Polsce, wprowadził niższe ceny na oferowane abonamenty. Nie zdziwię się, że pozostali operatorzy niebawem przygotują podobne niespodzianki dla kierowców BEV-ów.