Wraca wakacyjna promocja na paliwo na Orlenie. Znamy szczegóły

Kierowcy nieustannie narzekają na wysokie ceny paliwa, ale nie tylko oni, bo mają one wpływ również na ceny produktów w sklepach. Prezes Orlenu, Daniel Obajtek, ogłosił oficjalnie, że w tegoroczne wakacje również będzie można kupić paliwo z rabatem. W jaki sposób i na jakich zasadach?

Promocja na paliwo na stacjach Orlen w 2023 roku

W ramach promocji kierowcy będą mogli zaoszczędzić na każdym litrze 30 groszy. Osoby, posiadające Kartę Dużej Rodziny, która jest wydawana rodzinom 3+, otrzymają jeszcze większy rabat – 40 groszy na każdy litr paliwa.

fot. PKN Orlen

Nowa promocja potrwa od 30 czerwca do 31 sierpnia 2023 roku. W jej trakcie będzie można zatankować aż osiem razy po maksymalnie 50 litrów jednorazowo paliwa z rabatem (cztery razy od 30.06 do 31.07 i cztery od 1.08 do 31.08). Łącznie można zatem kupić nawet 400 litrów paliwa z rabatem. W przypadku wlania do baku większej ilości, za nadwyżkę ponad wspomniane przed chwilą 50 litrów klient zapłaci standardową cenę, obowiązującą w danym dniu na stacji benzynowej.

W jaki sposób będzie można skorzystać z wakacyjnej promocji na paliwo na stacjach Orlen?

Rabat na paliwo otrzymają wyłącznie członkowie programu Vitay. Osoby, które korzystają z aplikacji Orlen Vitay, będą musiały wcześniej aktywować kupon rabatowy w programie – zanim okażą do zeskanowania kod QR, ponieważ tylko wtedy zostanie naliczona zniżka. Prościej wygląda sytuacja w przypadku osób, które posługują się zarejestrowaną, plastikową kartą programu lojalnościowego Vitay – wystarczy, że okażą ją przy kasie, ponieważ w tym scenariuszu nie ma obowiązku wcześniejszego aktywowania kuponu rabatowego w aplikacji.

Co jednak ważne: w ramach letniej promocji można otrzymać rabat tylko na paliwa EFECTA lub VERVA – nie obejmuje ona gazu LPG.

Aplikację Orlen Vitay można pobrać na urządzenia z Androidem ze sklepu Google Play oraz z iOS z Apple App Store.

Podobna promocja obowiązywała też w 2022 roku

Wiele osób z pewnością skojarzy, że z analogicznej promocji można było skorzystać również w zeszłym roku – początkowo do 31 sierpnia, ale później przedłużono ją do 15 września 2022 roku. Wtedy jednak liczba tankowań była ograniczona do trzech miesięcznie (w wakacje) i dwóch (we wrześniu). W tym roku klienci mogą kupić paliwo z rabatem na Orlenie nawet osiem razy w ciągu dwóch miesięcy. Daniel Obajtek zdradził, że w 2022 roku klienci wykorzystali kupony rabatowe 16 mln razy.

Zapytaliśmy biuro prasowe Orlen, czy paliwo musi zostać zatankowane do baku pojazdu i czy promocja naliczy się również wtedy, gdy klient skorzysta z Orlen Pay – gdy otrzymamy odpowiedź, zaktualizujemy artykuł.

Przy okazji warto przypomnieć, że swoją promocję na paliwo ogłosił też Circle K – o jej szczegółach piszemy w artykule na Tabletowo.pl.