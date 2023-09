Laptop za 2000 złotych mniej? Tak Huawei świętuje urodziny sklepu

Choć na tej imprezie nikt nie rozdaje żadnych prezentów za darmo, to trudno przejść obok niej obojętnie. Z okazji urodzin sklepu huawei.pl firma ma dla Was nie jedną, a kilka garści produktów w promocyjnych cenach.

Młodszy od P30 Pro

Choć Huawei istnieje na naszym rynku ładnych parę(naście) lat, to oficjalny sklep firmy, jaki znamy, obchodzi dopiero swoje czwarte urodziny. Sklep funkcjonuje zatem krócej niż jeden z ulubionych modeli marki – P30 Pro obchodził bowiem swoje urodziny już wcześniej – w marcu 2023 roku.

Huawei Matebook X Pro (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

My tu jednak nie przyszliśmy sprawdzać metryczki z wiekiem, tylko cieszyć się z okazji urodzin. Huawei zdecydował się bowiem na przecenienie sporej części asortymentu. Choć na oficjalnej stronie regulaminu znajduje się pełna lista produktów objętych promocją (linkujemy do niego poniżej), pozwolę sobie wybrać z kilku kategorii po jednym urządzeniu, którego zakup warto rozważyć w najbliższych dniach.

Laptopy, smartfony i tablety

Promocja obejmuje zarówno 14-calowe laptopy do codziennych zastosowań, jak i świeżego Huawei MateBook X Pro 2023 z tabletem w gratisie. Zamiast wyróżniania tych sprzętów, poszedłem po linii najmniejszego oporu i polecam Wam model MateBook 16s 2022. Dlaczego? Bo to urządzenie o największej obniżce w dziale laptopów. Jego cena została obniżona z 7499 na 5499 złotych, co daje równe 2000 złotych przeceny. Na drugim miejscu jest natomiast nieco starszy i mniejszy MateBook 14 2023, którego cenę obniżono o 1800 złotych – z 4999 na 3199 złotych. Do obu laptopów możecie dobrać za darmo etui o wartości 199 złotych.

Huawei MateBook 16s 2022 (fot. Mariusz Czaplewski | Tabletowo.pl)

W przypadku smartfonów postawiłem na dwa przeciwieństwa – flagowca i coś bardziej budżetowego. Gwiazdą tej kategorii jest Huawei Mate 50 Pro, który w wersji 8/256 GB (czarnej lub srebrnej) kosztuje 3999 zamiast 5999 złotych. Jeżeli marzy Wam się więcej miejsca na dane i nie przeszkadzają Wam pomarańczowe plecki, opcja z 512 GB pamięci wewnętrznej również zaliczyła obniżkę o wartości 2000 złotych – cena spadła z 6499 do 4499 złotych. Najtańszym smartfonem w promocji jest natomiast model nova Y90. Bez względu na wybrany kolor (czarny, zielony, błękitny), zapłacicie za niego 799 zamiast 1199 złotych.

Huawei Mate 50 Pro (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Gdybym miał strzelać, w jakim przedziale warto kupić wszechstronny tablet, powiedziałbym, że mowa o zakresie 1500-2000 złotych. Bohaterem tej promocji mógł być zatem tylko jeden sprzęt – MatePad 11, który nie dość, że kosztuje 1599 zamiast 1999 złotych, to jeszcze otrzymacie do niego magnetyczną klawiaturę o wartości 499 złotych.

Huawei Matepad 11 (fot. Jan Smoliński | Tabletowo.pl)

Na koniec pozostały akcesoria. Tu obniżoną cenę ma jedno urządzenie w każdej kategorii. W przypadku smartwatchy jest to model Watch GT 3 Pro, przeceniony z 1499 na 1299 złotych, a słuchawek bezprzewodowych model FreeBuds Pro 2, gdzie cena powędrowała w dół z 899 na 599 złotych i Huawei dorzuca do zestawu etui o wartości 49 złotych.

Jeszcze taniej z Huawei

Na koniec warto wspomnieć o jeszcze jednym elemencie promocji w sklepie Huawei. Po wpisaniu odpowiedniego kodu ze strony możecie zyskać o 50, 150 lub 500 złotych niższą cenę na wybranym produkcie. O jakie urządzenia chodzi?

Produkt Cena w trakcie promocji Wartość kuponu Cena o wpisaniu kodu MateBook X Pro 2022 WinPro / i7 / 16 GB / 1 TB – szary 7999 złotych 500 złotych 7499 złotych MateBook X Pro 2022 WinPro / i7 / 16 GB / 512 GB – szary 7199 złotych 500 złotych 6699 złotych MateBook X Pro 2022 WinPro / i7 / 16 GB / 1 TB – niebieski 8999 złotych 500 złotych 8499 złotych MateBook X Pro 2023 WinPro / i7/ 16 GB / 1 TB 9999 złotych 150 złotych 9849 złotych MateBook 16s 2023 Win11 / i7 / 16 GB / 1 TB 7999 złotych 150 złotych 7849 złotych MateBook 16s 2022 Win11 / i7 / 16 GB / 1 TB 5499 złotych 150 złotych 5349 złotych Matepad 11 1599 złotych 50 złotych 1549 złotych MatePad 11,5″ WIFI 6 / 128 GB 1249 złotych 50 złotych 1199 złotych

Miło mi zatem poinformować że dwa z produktów, które wyróżniłem, możecie kupić jeszcze taniej, pod warunkiem, że będziecie pamiętać o wpisaniu kodu. Pamiętajcie też, że promocja w sklepie huawei.pl potrwa do końca 1 października 2023 roku, a liczba produktów jest ograniczona.

Regulamin Akcji Promocyjnej Sklepu internetowego huawei.pl – „4 urodziny sklepu HUAWEI.pl” (tutaj znajdziecie pełną listę przecenionych urządzeń)