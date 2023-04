Dobra promocja: kupujesz tablet Lenovo i dostajesz zestaw przydatnych akcesoriów

Tablety to wielofunkcyjne urządzenia, które można wykorzystać do wielu celów. Ich potencjał jest jednak większy niż może wydawać się na pierwszy rzut oka, ale by go wykorzystać, potrzebne są dedykowane akcesoria. Dzięki najnowszej promocji Lenovo możecie otrzymać je w prezencie!

Promocja na tablet Lenovo Tab M10 Plus 3. generacji

Najnowsza oferta dotyczy modelu Tab M10 Plus 3. generacji, który należy kupić u jednego z partnerów promocji: Delkom.pl, Euro.com.pl, Komputronik.pl, Mediaexpert.pl, Mediamarkt.pl, Morele.net, Neonet.pl lub x-kom.pl. Co ważne: trzeba to zrobić w okresie od 10 kwietnia do 21 maja 2023 roku, więc macie sporo czasu, aby to rozważyć.

Musicie jednak wiedzieć, że nie od razu otrzymacie zestaw prezentów w postaci rysika Lenovo Active Pen 3 i etui Lenovo Folio Case z funkcją stojaka. Aby je dostać, musicie wyciąć z opakowania, w którym kupiliście urządzenie, kod kreskowy i numer seryjny oraz zrobić im zdjęcie, żeby następnie dodać je do formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej promocji.

Musicie w nim podać:

numer telefonu,

adres e-mail,

datę zakupu,

sklep, w którym kupiliście produkt,

model, numer seryjny i Part Number,

a także zaakceptować wymagane oświadczenia, w tym zapoznanie się z regulaminem promocji, który linkujemy poniżej. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia otrzymacie wiadomość e-mail z prośbą o wypełnienie i odesłanie formularza nagrodzonego uczestnika – trzeba w nim podać adres, na który zostaną wysłane kurierem rysik i etui. Koniecznie zatem sprawdzajcie swoją skrzynkę, w tym folder SPAM, bowiem może się zdarzyć, że oczekiwana wiadomość do niego trafi.

Regulamin promocji „Tablet M10 Plus 3 Gen + akcesoria w prezencie” (PDF)

Co oferuje Lenovo Tab M10 Plus 3. generacji?

Trzeba zacząć od tego, że model ten jest dostępny zarówno w wersji z samym WiFi, jak i z modemem LTE. Ta pierwsza wyposażona jest w Polsce w procesor MediaTek Helio G80, natomiast druga w mobilną platformę Qualcomm Snapdragon 680. Warto też od razu dodać, że fabrycznie urządzenie pracuje na systemie Android 12, ale producent obiecuje aktualizację do Androida 13 w 2023 roku.

Ponadto specyfikacja Lenovo Tab M10 Plus 3. generacji obejmuje m.in. wyświetlacz IPS o przekątnej 10,6 cala i rozdzielczości 2K 2000×1200 pikseli, od 3 do 4 GB RAM, od 32 do 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej (w zależności od modelu), po jednym aparacie z matrycą 8 Mpix na przodzie i tyle, cztery głośniki z Dolby Atmos, slot na kartę microSD, GPS i 3,5 mm złącze słuchawkowe.

Według deklaracji producenta, akumulator w tym tablecie wystarczy na 12 godzin odtwarzania wideo lub nawet 14 godzin przeglądania stron internetowych. Jego ładowanie odbywa się poprzez port USB-C. Lenovo Tab M10 Plus 3. generacji ma wymiary 251,2×158,8×7,45 mm i waży 465 gramów.

Warto też wiedzieć, że osoby, które kupią ten model, mogą zyskać dodatkową ochronę Lenovo ADP One na 2 lata – wystarczy zarejestrować urządzenie na tej stronie. Zapewnia ona jedną darmową naprawę lub wymianę sprzętu po jego uszkodzeniu na skutek upuszczenia, obicia, zalania lub przepięcia albo w przypadku uszkodzenia zintegrowanego ekranu LCD.

Aby jednak skorzystać z tej oferty, należy kupić tablet u jednego z partnerów promocji: Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, morele, NEONET, DELKOM, Komputronik, x-kom lub sferis.pl.