Nowy tablet vivo Pad 2 nie ma już przed nami tajemnic, choć premiery jeszcze nie było

Przed nami ważne wydarzenie – konferencja vivo, w trakcie której producent zaprezentuje dwa nowe składane smartfony oraz tablet. Ten ostatni właśnie zdradził wszystkie swoje tajemnice przed oficjalną premierą.

Specyfikacja tabletu vivo Pad 2 ujawniona przed oficjalną premierą 20 kwietnia

Wizualnie nowy model ma być podobny do swojego poprzednika, który zadebiutował w kwietniu 2022 roku. Z panelu tylnego zniknie jednak prostokątna wyspa, a dioda doświetlająca zostanie przesunięta w okrąg z aparatami. Nie będziemy zatem świadkami rewolucji, a jedynie niewielkiej ewolucji. Moim zdaniem to zmiany na plus, ale ich odbiór zależy już od indywidualnych preferencji i upodobań.

źródło: Digital Chat Station Weibo

W przypadku tabletu wygląd to mimo wszystko kwestia drugorzędna, gdyż najważniejsza jest specyfikacja. A ta, jak wynika z przedpremierowych doniesień, ma być naprawdę bardzo dobra. Renomowany informator, Digital Chat Station, udostępnił szczegółową listę parametrów nadchodzącej nowości oraz rendery, które widzicie w niniejszym artykule. Jedynie grafika tytułowa została opublikowana przez serwis 91mobiles, który potwierdza dane podawane przez DCS.

Na przodzie Pad 2 znajdzie się wyświetlacz LCD o przekątnej 12,1 cala, proporcjach 7:5 i rozdzielczości 2,8K z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 144 Hz oraz aparat z matrycą 8 Mpix. Na tyle producent umieści zaś dwa aparaty, w tym główny 13 Mpix. Drugi z sensorem 2 Mpix będzie zaś „pomocnikiem”.

We wnętrzu urządzenia ulokuje się zaś ex-flagowy procesor MediaTek Dimensity 9000 wraz z – w zależności od konfiguracji – 8/12 GB RAM LPDDR5 i 128/256/512 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej typu UFS 3.1. Tablet zasili akumulator o pojemności 10000 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 44 W (przez port USB 3.2). Całość ma mieć grubość zaledwie 6,6 mm i ważyć 580 gramów.

Nie tylko vivo Pad 2

Jak zostało wspomniane na początku, 20 kwietnia 2023 roku producent zaprezentuje nie tylko Pad 2, ale też dwa składane smartfony: kolejną generację połączenia smartfona i tabletu – X Fold 2 oraz pierwszy model z klapką – X Flip. Ten ostatni jest dla nas największą niewiadomą, ponieważ jego specyfikacja nadal jest okryta aurą tajemniczości (w przeciwieństwie do wyglądu i listy parametrów X Fold 2).

źródło: Digital Chat Station Weibo

Na tę chwilę nie wiemy jednak niestety, czy którakolwiek z oczekiwanych nowości będzie dostępna poza Chinami.