Nowy smartfon HTC. Takiej biedy dawno nie widzieliśmy

Na rynku smartfonów jest sporo budżetowych propozycji i niektóre z nich są naprawdę ciekawe, ponieważ potrafią zaskoczyć świetnym stosunkiem jakości do ceny lub niecodziennym wyglądem. W nowym HTC Wildfire E3 lite zaciekawić może jedynie specyfikacja, która zaskakuje… jednak negatywnie.

Specyfikacja HTC Wildfire E3 lite. Bieda aż piszczy

HTC Wildfire E3 lite oferuje wyświetlacz LCD o przekątnej 6,5 cala i rozdzielczości HD+ (720×1600 pikseli) oraz odświeżaniu na poziomie 60 Hz. Czytając specyfikację tego modelu można odnieść wrażenie, że przenieśliśmy się w czasie kilka lat wstecz.

Motorem napędowym nowego HTC jest zaprezentowany w 2018 roku procesor Unisoc SC9863, którego rdzenie mogą rozpędzić się maksymalnie do 1,6 GHz. Wydajność urządzenia będzie wspierać 2 GB lub 3 GB RAM. Ponadto producent wyposażył HTC Wildfire E3 lite w 32 GB lub 64 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej, którą da się rozszerzyć dzięki karcie microSD o pojemności do (zaledwie) 256 GB, podczas gdy branżowym standardem jest już 1 TB.

Konfiguracja aparatów w tym modelu obejmuje 13 Mpix aparat główny oraz dodatkowy 2 Mpix sensor przeznaczony do pomiaru głębi. Nad wyświetlaczem znalazła się zaś 5 Mpix kamerka do selfie.

HTC Wildfire E3 lite w czarnej i niebieskiej wersji kolorystycznej (źródło: HTC)

Chociaż jak dotąd specyfikacja wygląda naprawdę słabo, to jednak za jej najjaśniejszy punkt można uznać wytrzymały akumulator, który ma pojemność 5000 mAh. Przy niezbyt wymagających podzespołach powinno to wystarczyć na osiągnięcie naprawdę niezłego czasu pracy na jednym ładowaniu. Nie jest jednak do końca tak kolorowo – akumulator wspiera ładowanie przewodowe o mocy zaledwie 10 W.

Na pokładzie urządzenia znalazł się również moduł 4G, złącze audio 3,5 mm, a także skaner odcisków palców. Cieszyć może fakt, że producent zrezygnował z archaicznych już złącz microUSB i w specyfikacji deklaruje, że smartfon został wyposażony w USB typu C.

8.3 Ocena

Smartfon trafi na specyficzny rynek

Można odetchnąć z ulgą, że takie urządzenie nie trafi na europejski rynek, ponieważ dołączyłoby ono do najmniej ciekawych propozycji. Z naszego punktu widzenia taka specyfikacja w 2023 roku brzmi niezbyt atrakcyjnie, jednak HTC Wildfire E3 lite został przeznaczony na afrykański rynek, który ma zupełnie inną specyfikę.

Dla klientów w Afryce najważniejszym parametrem jest cena i często to ona decyduje o wyborze urządzenia. To tłumaczy, dlaczego producent zastosował tak słabe podzespoły. Na tamtym rynku ta propozycja nie będzie tak negatywnie odstawać od swoich konkurentów. Niestety, producent nie chwali się, na ile wycenił swój najnowszy sprzęt.