Ten odkurzacz dotrze wszędzie. I ma funkcję mopowania

Dreame T12 Pro to najnowszy odkurzacz bezprzewodowy w ofercie tego producenta. Cechuje go konstrukcja ułatwiająca manewrowanie i docieranie do wszystkich zakamarków. Mocny silnik obiecuje zaś skuteczne sprzątanie – tak na sucho, jak i na mokro.

Dreame T12 Pro wygląda na wygodny odkurzacz z funkcją mopowania

Dreame T12 Pro to stosunkowo niedrogi odkurzacz pionowy z funkcją mopowania. Odznacza się siłą ssania sięgającą aż 25000 Pa, dzięki czemu można liczyć na skuteczne zbieranie nie tylko kurzu i drobnych okruchów, ale nawet karmy dla zwierząt czy rozlanego mleka.

Odkurzacz Dreame T12 Pro został wyposażony w czujnik podczerwieni, który na bieżąco monitoruje poziom zabrudzenia podłogi. Na tej podstawie samodzielnie dobiera optymalną siłę ssania i ilość dozowanej wody – tak, by efekt był jak najlepszy, a zużycie zasobów – jak najmniejsze.

Dreame T12 Pro (fot. Dreame)

Co więcej, szczotka mopująca została zaprojektowana w taki sposób, by wypełniać praktycznie całą powierzchnię stopy czyszczącej. Sprawia to, że przylega do krawędzi, eliminując konieczność ręcznego poprawiania na przykład przy listwach przypodłogowych. Producent zwraca również uwagę na obecność dwóch skrobaków: jeden skutecznie usuwa nadmiar wilgoci, drugi zaś zapobiega plątaniu się włosów i sierści.

Wszędzie dotrze i sam po sobie posprząta

Urządzenie może się bardzo dobrze sprawdzić podczas sprzątania pod meblami. Konstrukcja umożliwia rozłożenie go na płasko (pod kątem 180 stopni) i w takiej formie wysokość wynosi jedynie 9,85 cm – bez trudu powinien więc zmieścić się pod większością łóżek czy szafek na nóżkach.

Dreame T12 Pro (fot. Dreame)

Codzienne sprzątanie ułatwia jeszcze możliwość wychylenia korpusu i chwytu pod kątem 80 stopni, co ułatwia manewrowanie i unikanie przeszkód. Nie bez znaczenia dla komfortu jest też to, że odkurzacz waży zaledwie 4,8 kg. W dodatku środek ciężkości jest osadzony dość nisko (bo właśnie bliżej dołu umieszczony został zbiornik na wodę).

No i najważniejsze – częścią zestawu jest stacja dokująca, która nie tylko służy do ładowania, ale też automatycznie myje szczotkę gorącą wodą (95 stopni Celsjusza), po czym suszy ją powietrzem o takiej samej temperaturze. Całość trwa jedynie 5 minut i pozwala zachować maksymalny poziom higieny.

Dreame T12 Pro (fot. Dreame)

Jeśli zaś chodzi o czas pracy, to sięga on 60 minut w trybie Eco (lub 40 minut w trybie Smart). Z kolei ładowanie do pełna zajmuje 4 godziny.

Ile kosztuje pionowy odkurzacz Dreame T12 Pro?

Sugerowana cena odkurzacza Dreame T12 Pro wynosi 1199 złotych. Do 30 czerwca 2026 roku trwa jednak promocja na start, w ramach której urządzenie zostało przecenione o stówkę.