Mega promocja. Smartfony w takiej cenie to marzenie

W sklepach znanej sieci poważnie obniżone zostały ceny dwóch średniopółkowych smartfonów marki Honor. Oba urządzenia dostępne są w dwóch wariantach kolorystycznych (czarnym i zielonym), a promocja trwa do 16 czerwca 2025 roku. Można z niej skorzystać online, jaki w sklepach stacjonarnych.

Smartfon Honor 200 w promocji. Niezły średniak w świetnej cenie

Pierwszym z przecenionych urządzeń jest (zaprezentowany w 2024 roku) Honor 200, wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, 8 GB RAM i 256 GB pamięci na pliki. Akumulator o pojemności 5200 mAh zapewnia całkiem niezły czas pracy, a ładowanie z mocą 100 W – szybkie uzupełnianie energii.

Obraz wyświetlany jest na 6,7-calowym panelu AMOLED o rozdzielczości Full HD+, częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności sięgającej 4000 nitów. Do robienia zdjęć można natomiast wykorzystać trzy aparaty z tyłu (główny 50 Mpix z sensorem Sony IMX906, teleobiektyw 50 Mpix z 2,5-krotnym zoomem optycznym oraz ultraszerokokątny 12 Mpix). Aparat z przodu również ma 50 Mpix.

Smartfon Honor 200 dostępny jest za 1099 złotych, co oznacza obniżkę o 300 złotych względem najniższej ceny z ostatnich 30 dni i aż o 1500 złotych w stosunku do sugerowanej ceny początkowej.

Gdzie kupić? Honor 200 (8/256 GB) ok. 1099 zł RTV Euro AGD Zawiera linki afiliacyjne.

Przeceniony został także Honor X8c – w tej cenie to petarda

Drugi model w promocji to Honor X8c. Kupisz go teraz za jedyne 599 złotych. To również przecena o 300 złotych w porównaniu do najniższej ceny z ostatnich 30 dni, a w odniesieniu do ceny początkowej – o pół tysiąca.

Jest to wyraźnie niżej plasujący się smartfon, wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 685, 8 GB RAM i 256 GB pamięci masowej. Jego akumulator o pojemności 5000 mAh obsługuje ładowanie z mocą 35 W, a 6,7-calowy ekran AMOLED wyświetla obraz Full HD+, odświeżany z częstotliwością 120 Hz.

Jeśli chodzi o sekcję fotograficzną, to z tyłu Honor X8c ma główny aparat 108 Mpix, któremu towarzyszy ultraszerokokątny moduł 5 Mpix. Z przodu natomiast zainstalowany został aparat o rozdzielczości 50 Mpix.

Gdzie kupić? Honor X8c ok. 599 zł RTV Euro AGD Zawiera linki afiliacyjne.

Co ciekawe, tak potężna obniżka ceny wchodzi w życie zaledwie kilka miesięcy po premierze urządzenia w naszym kraju. Honor X8c zadebiutował bowiem w polskich sklepach mniej więcej w połowie lutego 2025 roku.