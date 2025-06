Xiaomi Smart Band 10 bez tajemnic. Wiemy, czego się spodziewać

Premiera kolejnego modelu opaski sportowej Xiaomi, czyli już Xiaomi Smart Band 10, zbliża się wielkimi krokami. Już jednak całkiem sporo o niej wiadomo. Co zdradziły najnowsze przecieki?

Xiaomi Smart Band 10 z nieco większym wyświetlaczem

Globalna premiera Xiaomi Smart Band 9 miała miejsce w lipcu 2024 roku, a na polskim rynku zadebiutowała miesiąc później. Wygląda więc na to, że prezentacja następcy sportowej opaski z 9-tką może być już blisko. Do sieci wyciekła pełna specyfikacja oraz oficjalne rendery Xiaomi Smart Band 10. Co zaoferuje ten model?

Najnowsza opaska chińskiego producenta ma zostać wyposażona w panel AMOLED o przekątnej 1,72 cala i rozdzielczości 212 x 520 pikseli. Dla porównania: Smart Band 9 miał wyświetlacz 1,62-calowy o rozdzielczości 192 x 490 pikseli. Panel w nowej wersji ma zostać otoczony wąską ramką.

Xiaomi Smart Band 10 będzie działał pod kontrolą systemu HyperOS 2.0. Opaska ma być kompatybilna z urządzeniami mobilnymi z systemem Android od wersji 8.0 lub iOS – od 12.0 w górę. Sprzęt będzie gromadził dane pomiarowe za pośrednictwem aplikacji Mi Fitness i obsłuży ponad 150 trybów sportowych.

Specyfikacja Xiaomi Smart Band 10 i prawdopodobna cena

Xiaomi Smart Band 9 został wyposażony w litowo-polimerowy akumulator o pojemności 233 mAh, co – zgodnie z deklaracją producenta – ma pozwolić na 21 dni typowego użytkowania. Podobnie sprawa ma się w modelu z 10-tką w nazwie – tu też jest mowa o akumulatorze o pojemności 233 i szacowanym czasie pracy 21 dni (mimo większego ekranu).

Xiaomi Smart Band 10 ma też zaoferować użytkownikom szereg czujników, w tym akcelerometr, żyroskop, elektroniczny kompas, czujnik fotopletyzmograficzny do pomiaru pulsu (PPG) oraz sensor światła otoczenia.

Rendery Xiaomi Smart Band 10 (źródło: Xpertpick)

Nowy smartband ma charakteryzować się piaskowaną, aluminiową ramką i paskiem z termoplastycznego poliuretanu (TPU). Wygląda na to, że sprzęt będzie sprzedawany w kolorze białym, czarnym i różowym. Masa urządzenia wyniesie 15,95 g (bez paska): 9-tka ważyła 15,8 g, więc dla nadgarstka będzie to wręcz niezauważalna różnica.

Według Xpertpick Smart Band 10 ma być sprzedawany na terenie Europy za 40-50 euro (przy obecnym kursie w granicach 170-215 złotych). Warto wspomnieć, że w momencie debiutu 9-tka sprzedawana była w Polsce za około 170 złotych, a teraz kupimy ją o około 15 złotych taniej.