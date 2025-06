YouTube przestał działać na tych urządzeniach Apple. Google wyciągnęło wtyczkę

Firma Google zaktualizowała aplikację YouTube, zmieniając przy okazji jej minimalne wymagania sprzętowe. To ostatnie spowodowało, że program przestał działać na kilku urządzeniach Apple. Nie tych najnowszych, rzecz jasna, ale mimo wszystko warto mieć tego świadomość.

YouTube i Apple szli za rękę od początku

Aplikacja YouTube towarzyszy iPhone’om od samego początku. Już pierwsza generacja – z 2007 roku – była promowana tekstem, że będziesz zaskoczony niektórymi rzeczami, które znajdziesz na YouTube, ale gdy przyjdzie co do czego, to największą niespodzianką może być znalezienie YouTube na swoim telefonie.

Pięć lat później – wraz z wydaniem czwartej wersji beta systemu iOS 6 – firma Apple usunęła swojego klienta YouTube, a jego miejsce zajęła aplikacja stworzona przez Google. Do dziś pozostaje ona głównym sposobem na korzystanie z serwisu na iPhone’ach czy iPadach. Na dobrą sprawę warunki w kontekście kompatybilności dyktuje więc właśnie gigant z Mountain View.

Zaktualizowana aplikacja YouTube bez wsparcia dla starszego sprzętu Apple

Ostatnio firma Google udostępniła nową wersję programu na sprzęt Apple, oznaczoną numerem 20.22.1. Po aktualizacji aplikacja YouTube nie działa na urządzeniach z systemem starszym niż iOS 16 czy iPadOS 16. Oznacza to brak kompatybilności ze sprzętem, dla którego wsparcie zakończyło się na Piętnastkach.

Listę tę tworzą:

iPhone 6s,

iPhone 6s Plus,

iPhone 7,

iPhone 7 Plus,

iPhone SE (1. generacji),

iPad Air 2,

iPad Mini 4,

iPod Touch 7.

Biorąc pod uwagę fakt, że wszystkie te urządzenia mają plus/minus 10 lat, raczej nikt nie będzie mieć problemu z kompatybilnością na swoim podstawowym sprzęcie. Niemniej zawsze to miło, gdy starszy model pozostaje w dużym stopniu funkcjonalny, co pozwala go wykorzystywać na różne sposoby.

Dobra wiadomość jest taka, że nawet na urządzeniach z powyższej listy nadal możesz korzystać z serwisu YouTube, tyle tylko, że nie przez aplikację. Trzeba po prostu uruchomić przeglądarkę internetową i przejść na stronę m.youtube.com. To – oczywiście – nie to samo doświadczenie, ale przynajmniej jakaś opcja.