Żabka ma nowego konkurenta. Jest fioletowy

Bezobsługowe sklepy Żabka Nano mają konkurencję. W Polsce otwarto pierwszą autonomiczną placówkę nie w zielonym, a w fioletowym wydaniu. Gdzie znajduje się ten sklep i jak skorzystać z jego usług?

Żabka Nano ma teraz fioletową konkurencję

Żabka to jedna z najbardziej intensywnie rozwijających się pod względem technologicznym sieci handlowych działających w Polsce. Choć sklepy są małe i mają dość ograniczoną ofertę, jest ich całe mnóstwo. Na uwagę zasługuje też aplikacja, za pomocą której możemy korzystać z coraz to dłużej listy usług – od zamawiania taksówek Freenow, kupowania biletów na autobus, aż po ubezpieczenie turystyczne.

Na liście sklepów Żabki znajdziemy także placówki bezobsługowe Nano. Ich główną zaletą jest to, że są czynne całodobowo, przez 7 dni w tygodniu. Teraz okazuje się, że w Polsce swoją działalność rozpoczął konkurent Żabki Nano, a jest nim Piko24. Pierwszy autonomiczny sklep został właśnie otwarty na terenie Żor przy os. Powstańców Śląskich 23. Wkrótce jednak mają zostać uruchomione placówki w kolejnych miejscowościach.

Piko24: jak zrobić zakupy?

Zasada działania sklepów autonomicznych Piko24 jest bardzo prosta. Zanim jednak wyruszysz na zakupy musisz pobrać i zainstalować aplikację Piko24. Apka mobilna jest dostępna zarówno na urządzenia z Androidem, jak i iOS.

Jeśli już zaopatrzysz swój smartfon lub tablet w aplikację, musisz się zarejestrować. Założenie konta jest bezpłatne i opiera się na wprowadzeniu numeru telefonu oraz potwierdzeniu operacji za pomocą kodu otrzymanego SMS-em. Następnie konieczne jest wybranie metody płatności i dodanie karty.

Jak zaznaczono na stronie Piko24 – możesz dodawać wiele kart płatniczych, wybierać tę z której chcesz skorzystać podczas wybranej transakcji i usuwać zapisane karty kiedy tylko chcesz.

Aplikacja Piko24: rejestracja i dodawanie metod płatności (źródło: Piko24)

Gdy wykonasz te kroki wybierz się do sklepu. W aplikacji znajdziesz specjalny kod QR, który musisz zeskanować na czytniku przy drzwiach, aby wejść do sklepu. W sklepie wybierasz produkty z półek i wychodzisz – nie, nie jest konieczne kasowanie każdego produktu. System Piko24 automatycznie rozpoznaje produkty, które zabierasz. Jeśli chcesz z czegoś zrezygnować wystarczy, że odłożysz go na miejsce, a – gdy produkt znajdzie się w nieodpowiednim miejscu – usłyszysz komunikat głosowy. Możesz zwrócić każdą rzecz z wyjątkiem napojów z automatu kawowego.

Aplikacja Piko24: skanowanie kodu QR przy wejściu i podgląd na paragony (źródło: Piko24)

Opłata za zakupy zostanie pobrana z karty płatniczej, a lista zabranych przez Ciebie rzeczy zostanie wyświetlona na ekranie wewnątrz sklepu. Ponadto w aplikacji znajdziesz paragon oraz historię Twoich zakupów