TikTok w końcu zrobił coś dobrego

TikTok wprowadza nowy zakaz na platformę. Po wpisaniu w wyszukiwarkę jednego ze znanych hasztagów nie zobaczysz już wyników. Serwis wprowadził ograniczenie po interwencji Unii Europejskiej i Sekretarz stanu ds. cyfrowych Francji Clary Chappaz.

„SkinnyTok”: promowanie treści niebezpiecznych dla zdrowia

Platformy społecznościowe same w sobie nie są złe. Choć pozwalają nam dzielić się życiem i utrzymywać stały kontakt z wieloma osobami jednocześnie, zdarza się, że przynoszą negatywne konsekwencje. Jedną z nich jest oczywiście wszechobecny hejt, który niestety często dotyka dzieci i dorosłych. Nie jest to jednak jedyny problem tych platform.

W serwisach społecznościowych napotkać można na treści niebezpieczne dla życia i zdrowia, szczególnie „przyciągające” młode osoby. W ostatnim czasie na TikToku pojawił się niepokojący trend oznaczany hasztagiem „SkinnyTok”. Dodawano go przy materiałach zachęcających do dbania o szczupłą sylwetkę. Jednakże niektóre materiały z taką etykietą promowały zaburzenia odżywiania, niezdrowe zachowania dietetyczne i ekstremalną szczupłość.

Sprawą zajęła się sama Unia Europejska oraz Sekretarz stanu ds. cyfrowych Francji Clara Chappaz. Zdaniem polityków trend „SkinnyTok” był na tyle niepokojący, że zasługiwał na natychmiastową reakcję platformy.

Niebezpieczny hasztag znika z TikToka

Clara Chappaz kontaktowała się z przedstawicielami TikToka, a w dniu 8 maja 2025 roku pojawiła się na rozmowach w Centrum Przejrzystości i Odpowiedzialności chińskiej platformy w Dublinie, gdzie zażądała znaczących zmian. Wreszcie – po niemalże miesiącu oczekiwania – serwis poinformował, iż usunął #skinnytok. Zakaz jest globalny, a – jak wytłumaczył rzecznik TikToka – decyzja o blokadzie została podjęta przez to, iż hasztag jest „powiązany z niezdrową treścią dotyczącą utraty wagi”.

TikTok już od 2020 roku wprowadza pewne ograniczenia, szczególnie dotyczące reklam np. suplementów na odchudzanie czy postu, które mogą promować „szkodliwy obraz ciała”. ByteDance współpracuje też z National Eating Disorder Association, aby wspomagać osoby cierpiące na problemy związane z odżywianiem.

Według Sekretarz stanu ds. cyfrowych Francji „narzędzia cyfrowe są wspaniałe pod względem postępu i wolności, ale źle użyte mogą zniszczyć życie”. Z kolei Brooke Erin Duffy z Uniwersytetu Cornella po zablokowaniu #skinnytok zaznaczyła w New York Times, iż „użytkownicy są sprytni” i „wiedzą jak korzystać z platform” oraz „jak omijać ich systemy moderowania treści”.

To bardzo cenna uwaga, biorąc pod uwagę jak wiele szkodliwych treści można każdego dnia napotkać w serwisach społecznościowych. I to nie tylko na TikToku. Zablokowanie jednego hasztagu spośród milionów to tylko igła w stogu siana… Mimo to Clara Chappaz w poście na X zaznacza, że nadal będzie walczyć o ochronę dzieci przed szkodliwym wpływem mediów społecznościowych. Sekretarz priorytetowo ma zamiar dążyć do zakazania korzystania z platform społecznościowych dzieciom poniżej 15 roku życia.

Skinnytok c’est TERMINÉ !



Le 18 avril j’ai saisi l’@Arcom_fr et la @EU_Commission sur les dizaines de milliers de contenus promouvant la maigreur extrême sur @Tiktok sous le hashtag #skinnytok.



Vous avez été près de 35 000 à partager votre indignation au travers la pétition… pic.twitter.com/2KT46sSFKi — Clara Chappaz (@ClaraChappaz) June 1, 2025

Przy okazji warto wspomnieć, że w ostatnim czasie pojawiła się ciekawa nowość na TikToku. Niektórzy użytkownicy zyskali możliwość dodawania zdjęć w komentarzach. Przykład zobaczycie poniżej: