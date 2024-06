Smartfon Xiaomi za 200 złotych? Z tą promocją to możliwe!

Lada chwila zaczyna się sezon wakacyjny. Zanim jednak spakujemy się na wyczekiwany urlop, Xiaomi wraz ze sklepami Mimarkt ma dla nas promocję na cały asortyment. Co trzeba zrobić, aby skorzystać z tej oferty?

Co czeka na nas w sklepach Xiaomi?

Czym charakteryzuje się Słoneczna promocja? To przede wszystkim 15% rabatu na wszystko, co znajdziemy w sklepach Mimarkt. Firma sugeruje, że po uwzględnieniu promocji możemy zaopatrzyć się w słuchawki już od 75 złotych, frytkownica beztłuszczowa będzie kosztować 339 złotych, a na hulajnogę elektryczną wydamy minimalnie 1274 złote. Największą gwiazdą akcji jest jednak smartfon Redmi Note 11 Pro za 199 złotych. Zanim zdradzę Wam, jak zdobyć go w takiej cenie, przypomnę, co to urządzenie ma do zaoferowania.

Źródło: Mimarkt

Redmi Note 11 Pro zadebiutował na rynku w pierwszym kwartale 2022 roku. Smartfon oferuje 6,67-calowy wyświetlacz o rozdzielczości Full HD+ i maksymalnej częstotliwości odświeżania 120 Hz. Wrażeniami audio zajmuje się natomiast głośnik stereo. Za płynną pracę urządzenia odpowiada układ mobilny MediaTek Helio G96, który połączono z 6 GB RAM i 64 lub 128 GB pamięci wewnętrznej (w zależności od wersji).

Do dyspozycji użytkownika oddano trzy aparaty – główny 108 Mpix, ultraszerokokątny 8 Mpix i makro 2 Mpix. Do selfie służy natomiast przednia kamerka 16 Mpix. Na pokładzie nie zabrakło również Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, NFC czy portu podczerwieni. Antyfani bezprzewodowych słuchawek i przejściówek docenią obecność portu minijack 3,5 mm. Całość przy życiu podtrzymuje akumulator o pojemności 5000 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 67 W.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro (Źródło: Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Średniopółkowiec za 200 złotych? Jak najbardziej

Jak już wiecie, Redmi Note 11 na czas promocji otrzyma metkę z ceną 199 złotych, co jest absolutnie rewelacyjną ceną w porównaniu z podzespołami tegorocznych urządzeń Xiaomi, kosztujących co najmniej dwa razy tyle.

Jest jednak pewien haczyk, a nawet kilka. Po pierwsze – liczba telefonów dostępnych w promocji jest ograniczona. Po drugie – rabaty obowiązują w sklepach stacjonarnych Mimarkt w Olsztynie (Galeria Warmińska), Szczecinie (Galeria Galaxy) i Bielsku Białej (Galeria Sfera). Po trzecie – smartfony będą oferowane w tej cenie tylko w soboty w systemie „kto pierwszy, ten lepszy”.

Słoneczna promocja trwa od 11 do 30 czerwca 2024 roku. Nawet jeżeli nie uda Wam się zdobyć Redmi Note 11 Pro w megaokazyjnej cenie, to wierzę, że 15% zniżki w przypadku niektórych produktów powinno dać Wam najkorzystniejszą cenę w chwili zakupu.