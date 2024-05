Xiaomi szaleje: pokazało nowe frytkownice powietrzne i panel słoneczny

Gama produktów marki Xiaomi ponownie się rozszerzyła. Chiński producent zaprezentował dwie nowe, inteligentne frytkownice powietrzne o pojemności 4,5 oraz 5,5 litra, a także panel solarny, którym można będzie zasilić kamerę zewnętrzną.

Dwie nowe frytkownice powietrzne

Chińska marka Xiaomi znana jest przede wszystkim ze smartfonów, jednak jej bogate portfolio obejmuje też mnóstwo sprzętów dla inteligentnego domu, pojazdów czy ubieralnych gadżetów. Gama produktów już teraz jest naprawdę ogromna, ale przedsiębiorstwo nie zwalnia i zaanonsowało kolejne nowości.

Smart Air Fryer 5,5L (źródło: producent)

Xiaomi pokazało dwie nowe, inteligentne frytkownice powietrzne, które pozwolą na tworzenie zdrowszych potraw. Urządzenia te mają nie tylko zająć się smażeniem bez tłuszczu, ale także rozmrażaniem, suszeniem czy przygotowywaniem jogurtów.

Nowe modele to Xiaomi Smart Air Fryer 5,5L oraz Smart Air Fryer 4,5L. Jak nietrudno się domyślić – różnią się pojemnością komory do przygotowywania posiłków, chociaż nie tylko. Nowe frytkownice mają pozwolić na regulowanie temperatury w zakresie od 40 do 220 stopni w wersji 5,5L oraz od 40 do 200 stopni w wariancie 4,5L. Mniejsza wersja daje też dostęp do funkcji pieczenia i grillowania, w większej natomiast znajdziemy okienko do podglądania stanu potrawy.

Każda z nowych frytkownic staje się częścią inteligentnego domu – łączy się z aplikacją Mi Home, gdzie użytkownik będzie mógł poznać nowe przepisy. Urządzenia mogą być też sterowane za pomocą głosu przy udziale Asystenta Google lub w oparciu o ustalony harmonogram. Ceny oraz informacje dotyczące dostępności nie zostały jeszcze ujawnione.

9 Ocena

Panel słoneczny dla kamery zewnętrznej Xiaomi

Do produktów Xiaomi dołączyło także nowe akcesorium do kamer zewnętrznych. Jest nim panel słoneczny, który ma być kompatybilny z urządzeniami do monitoringu BW300 oraz BW500. Ogniwo ma zapewnić moc wyjściową na poziomie 5 W i zostało oznaczone klasą IP66, zapewniającą odporność na wodę i pył. Sprzęt może pracować w zakresie temperatur od -20 do 55℃.

Panel solarny do kamery zewnętrznej (źródło: producent)

Urządzenie Xiaomi Outdoor Camera Solar Panel będzie mogło zostać podłączone do kamery za pomocą wodoodpornego złącza USB-C. Sprzęt ma być dostarczany m.in. z dedykowanym wspornikiem montażowym oraz kablem o długości 3 metrów, który pozwoli na wygodne ulokowanie panelu w dobrze nasłonecznionym miejscu. Informacje na temat dostępności kamer i panelu nie zostały jeszcze udostępnione.