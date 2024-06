Kup telewizor Sony i odzyskaj nawet 3 tysiące złotych

Marka Sony ruszyła z nową promocją – po zakupie jednego z wybranych telewizorów z serii Bravia XR 2024 4K można zyskać nawet 3 tysiące złotych zwrotu. W jaki sposób skorzystać z akcji?

Nowe telewizory Sony Bravia z cashbackiem

Wśród objętych promocją urządzeń znajduje się model Bravia 7 wyposażony w ekran mini LED. Jest on już dostępny w rozmiarach 65 cali za 8499 złotych ze zwrotem 500 złotych, 75 cali za 10999 złotych ze zwrotem 1000 złotych oraz 85 cali za 14999 złotych ze zwrotem 1500 złotych. Urządzenia te zapewniają wysoką jasność oraz bogaty kontrast, dzięki czemu doskonale sprawdzą się w domach fanów sportu czy gier.

źródło: producent

W promocji uczestniczy także XR OLED Sony Bravia 8, dedykowany miłośnikom kina. Model ten ma być dostępny w trzech konfiguracjach: 55 cali, 65 cali oraz 77 cali. Zwroty, jakie można uzyskać po zakupie, to kolejno 500 złotych, 800 złotych oraz 2500 złotych. Urządzenia nie trafiły jeszcze do sprzedaży, planowana dostępność dwóch mniejszych modeli to 17 czerwca 2024 roku, a wersji 77-calowej – 1 lipca br.

W ramach akcji ze zwrotem zaoferowano również model Bravia 9 z wyświetlaczem Mini LED, cechujący się wysoką luminacją szczytową oraz głęboką czernią, a także wysokim kontrastem i naturalnością wyświetlanych barw. Dostępny jest w rozmiarze 75 cali za 18999 złotych z cashbackiem 2500 złotych oraz 85 cali za 21999 złotych z najwyższym zwrotem, czyli w wysokości 3000 złotych.

źródło: producent

Każdy model uczestniczący w promocji zyskał dostęp do systemu Smart TV, opartego o platformę Google TV.

W jaki sposób odzyskać cashback?

Aby skorzystać z promocji, należy kupić wybrany telewizor do 14 lipca 2024 roku u jednego z autoryzowanych partnerów handlowych, takich jak salony Sony Centre, Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD (to linki afiliacyjne, korzystając z nich wspieracie naszą działalność – dziękujemy!) oraz x-kom.

Po zakupie nowego urządzenia z serii Bravia należy w ciągu 14 dni od dokonania transakcji wystawić opinię o sprzęcie z adnotacją „OPINIA WYSTAWIONA W AKCJI PROMOCYJNEJ SONY” oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Zgłoszenie się do akcji promocyjnej wymaga aktywnego konta My Sony, a także przesłania w formularzu: zdjęcia/screenu dowodu wystawienia opinii, zdjęcia numeru seryjnego oraz identyfikatora urządzenia, a także zdjęcia wydruku dowodu zakupu z widoczną nazwą sprzedawcy, nazwą produktu i datą zakupu.

Regulamin promocji (w formacie PDF)