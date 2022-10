Xiaomi Smart Band 6 NFC za darmo dla klientów Alior Banku! Jak odebrać?

No, no, obrodziło promocjami na opaski Xiaomi. Do 31 października 2022 roku możecie kupić Xiaomi Smart Band 7 za pół ceny, a do odwołania dostać w prezencie opaskę Smart Band 6 NFC z funkcją płatności zbliżeniowych z wykorzystaniem Xiaomi Pay od Alior Banku. Jak skorzystać z tej promocji?

Alior Bank daje klientom możliwość odebrania Xiaomi Smart Band 6 NFC za darmo

Przede wszystkim oferta skierowana jest do nowych klientów, tj. osób, które w okresie ostatnich dwóch lat od dnia złożenia wniosku o konto nie posiadały rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w tym banku. Co jednak ważne, posiadanie konta oszczędnościowego, konta firmowego, konta walutowego, konta oszczędnościowego walutowego lub/i konta w Kantorze Walutowym w Alior Banku nie wyklucza możliwości wzięcia udziału w tej akcji promocyjnej.

Aby otrzymać opaskę Xiaomi Smart Band 6 NFC za darmo, należy złożyć wniosek o konto na dedykowanej stronie promocji oraz zawrzeć umowy o konto i kartę płatniczą na ww. stronie lub w bankowości elektronicznej Alior Online bądź aplikacji Alior Mobile. Co ważne – należy pamiętać, aby podczas składania wniosku wyrazić zgody marketingowe, ponieważ jest to wymagane regulaminem.

W promocji założycie konto Jakże Osobiste, którego prowadzenie jest bezpłatne dla osób do 26. roku życia, natomiast starsze muszą zapewnić wpływ minimum 1500 złotych w miesiącu kalendarzowym, aby opłata wynosiła 0 złotych. Posiadacze konta mogą za darmo korzystać z dwóch korzyści, a jest ich w sumie 11 (korzystanie z pozostałych jest dodatkowo płatne, po 3,50 złotych miesięcznie za każdą).

Wspomniane korzyści można zmienić. Wśród korzyści znajdują się zwrot 1% za płatności mobilne (maksymalnie 20 złotych w miesiącu; co ciekawe, płatności z wykorzystaniem Xiaomi Pay nie są uwzględniane), wyższe oprocentowanie na koncie oszczędnościowym, 0 złotych za wypłaty z wszystkich bankomatów w Polce lub zagranicą oraz płatności kartą bez kosztów przewalutowania.

Jak odebrać Xiaomi Smart Band 6 NFC za darmo?

Ostatnim warunkiem, który trzeba spełnić, aby otrzymać opaskę Xiaomi Smart Band 6 NFC za darmo, jest wykonanie w ciągu 40 dni od zawarcia umowy minimum 5 transakcji bezgotówkowych wydaną przez bank kartą na dowolną kwotę oraz zalogowanie się do aplikacji mobilnej Alior Mobile.

Do końca następnego miesiąca kalendarzowego po miesiącu kalendarzowym, w którym spełnicie ww. warunki, otrzymacie wiadomość SMS lub e-mail z kodem-voucherem, uprawniającym do odbioru opaski Xiaomi Smart Band 6 NFC za darmo w sklepie Mi-Home.pl (z darmową wysyłką). Jeśli więc spełnicie warunki – na przykład – w listopadzie, kod-voucher dostaniecie do końca grudnia.