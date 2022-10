Z Fify do CoD-a. Neymar i Pogba wchodzą na pole bitwy

Neymar oraz Paul Pogba trafią prosto z boisk do pola bitwy w Call of Duty. Znani piłkarze zostali twarzami nowej strzelanki Activision, która dzisiaj ma swoją oficjalną premierę.

Premiera Call of Duty

To właśnie w piątek, 28 października 2022 roku, ma premierę długo wyczekiwane Call of Duty: Modern Warfare 2. Gracze długo oczekiwali kontynuacji przygód Garricka i spółki, których historię poznaliśmy na nowo w 2019 roku. Infinity Ward tym razem nie wywróciło rozgrywki do góry nogami, ale ulepszyło sporo rzeczy oraz przygotowało nowe mapy, bronie i interfejs, o czym pisaliśmy w naszych wrażeniach z beta testów.

Na dniach możecie spodziewać się także pełnoprawnej recenzji całego tytułu, ale zanim ona nadejdzie, to warto poruszyć inną kwestię. Nie od dzisiaj wiadomo, że Activision potrafi w marketing i dobrze sprzedaje swoje produkty. Tym razem jednak postarało się o wiele bardziej niż np. przy Cold Warze i zorganizowało współpracę z Paulem Pogbą oraz Neymarem. Znani piłkarze będą dostępni w grze jako grywalne postacie!

Gwiazdy piłki nożnej w Call of Duty

W trybie multiplayer Call of Duty możesz używać różnych operatorów i to nimi biegasz po mapie. Tym razem jako grywalne postacie pojawili się Neymar i Paul Pogba. Piłkarze odpowiednio Paris Saint-Germain F.C. oraz Juventusu, po ich odblokowaniu, będą dostępni do wyboru z menu operatorów. Jak zatem widać, z boiska na wirtualne pole bitwy jest krótka droga, a przecież nie od dzisiaj wiemy, że obaj zawodnicy są fanami gier komputerowych.

7.7 Ocena

Brazylijski napastnik często streamował nawet swoje mecze w Counter Strike: Global Offensive i otwarcie wspiera brazylijską scenę esportową. Nieoficjalnie mówi się też, że w grze miał pojawić się Leo Messi, ale finalnie zrezygnowano z tego pomysłu.

To nie pierwsza współpraca producentów gier komputerowych z piłkarzami. W podobnych akcjach wzięli udział m.in. Harry Kane z Tottenhamu oraz Marco Reus z Borussii Dortmund. Wydaje się, że trend zaczyna narastać, a np. na kanale reprezentanta Polski, Mateusza Klicha, można było obejrzeć mecz kadrowiczów, którzy tym razem rywalizowali w League of Legends.