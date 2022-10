Xiaomi Smart Band 7 za pół ceny! Gdzie taka promocja?

Xiaomi Smart Band 7 to – obok Smart Band 7 Pro – najnowsza opaska chińskiego producenta, dostępna w Polsce od połowy lipca 2022 roku. Przez najbliższych kilka dni możesz ją kupić za pół ceny, ale warunki promocji są wymagające, aczkolwiek – jeśli się postarasz – bez problemu je spełnisz.

Promocja (dla wybranych) – Xiaomi Smart Band 7 za pół ceny

Aktualnie opaska w oficjalnej polskiej dystrybucji kosztuje 220+ złotych. Jeśli jesteście prawdziwymi łowcami promocji, to będziecie mogli kupić ją za 124,50 złotych. Gdzie dostępna jest taka okazja?

MiMarkt, jeden z oficjalnych sklepów Xiaomi, przygotował promocję, w ramach której dostaniecie rabat na opaskę Smart Band 7 w wysokości aż 50%. Jako że sklep ten sprzedaje ją za 249 złotych, oznacza to, że zapłacicie za nią tylko 124,50 złotych.

fot. Kacper Żarski / Tabletowo.pl

Jest jednak jeden „haczyk”, który możecie „odhaczyć”, jeśli tylko się postaracie. Musicie bowiem udać się osobiście do jednego ze sklepów stacjonarnych, prowadzonych przez MiMarkt i zapisać się w nim do newslettera. Kiedy to uczynicie, dostaniecie możliwość zakupu Smart Band 7 za pół ceny.

Musicie jednak być naprawdę szybcy, ponieważ promocja obowiązuje tylko od 28 do 31 października 2022 roku, a na dodatek każdego dnia może z niej skorzystać jedynie pięć osób. Najlepiej zatem stanąć przed drzwiami sklepu jeszcze przed jego otwarciem, bowiem chętnych na pewno nie zabraknie.

źródło: Mimarkt Polska

Gdzie można kupić Xiaomi Smart Band 7 za pół ceny?

Jak zostało wspomniane, z promocji można skorzystać wyłącznie w sklepach stacjonarnych, jednak wyłącznie tych, które są prowadzone przez MiMarkt. Znajdują się one w:

Białymstoku w Alfa Centrum przy ul. Świętojańskiej 15,

Bielsko-Białej w Galerii Sfera przy ul. Mostowej 5,

Gdańsku w Forum Gdańsk przy ul. Targ Sienny 7,

Olsztynie w Galerii Warmińskiej przy ul. Tuwima 26,

Szczecinie w Galaxy Centrum przy al. Wyzwolenia 18-20,

Warszawie w Galerii Mokotów przy ul. Wołoskiej 12.

Regulamin sprzedaży promocyjnej „Kto pierwszy, ten lepszy – Xiaomi Smart Band 7 50% taniej” (PDF)