Nowe słuchawki OnePlus Nord Buds CE – jeszcze jeden poziom taniej

OnePlus Nord to rodzina produktów wyraźnie tańszych od typowych sprzętów OnePlusa. Dzięki dobrej wycenie, znajdują wielu zwolenników. Ciekawe, czy tak samo będzie w przypadku nowych słuchawek TWS, jakie trafiły do oferty tego producenta.

OnePlus Nord Buds CE – budżetowe słuchawki Bluetooth

OnePlus najwyraźniej stwierdził, że marka Nord powinna wyjść poza segment smartfonów i zdobyć przyczółki w kolejnych dziedzinach rynku. Najwyraźniej temu celowi służyła premiera słuchawek OnePlus Nord Buds pod koniec kwietnia tego roku. W ślad za nimi podążają kolejne pchełki Bluetooth.

OnePlus Nord Buds CE

Nowe słuchawki mają ważną cechę charakterystyczną. Ponieważ występują jako wersja CE wymienionego już wyżej produktu, można spodziewać się za nie jeszcze niższej kwoty zakupu niż 3000 rupii. I rzeczywiście są tańsze. Przy zachowaniu wielu przydatnych funkcji, wyceniono je tylko na jedyne 2299 rupii (~135 złotych).

Co zatem zmieniło się względem droższej wersji?

OnePlus Nord Buds CE oferują większe, bo 13,4-milimetrowe przetworniki generujące dźwięk (w porównaniu do 12,4 mm w Nord Buds). Do tego mogą pochwalić się wyciszaniem szumów podczas rozmów telefonicznych, nazywanym AI Noise. Nie jest to więc aktywna redukcja hałasów, a jej gorszy odpowiednik. Nie zadziała, gdy będziemy słuchać muzyki.

Połączenie Bluetooth w standardzie 5.2 ma odbywać się przy niskiej latencji 94 ms, co może być istotne dla zapalonych graczy mobilnych. Wspierane formaty audio to AAC i SBC, zatem nie mamy co liczyć na dźwięk w Hi-Res. Zresztą, to nie ta półka cenowa.

Czas działania i wytrzymałość

Słuchawki są lekkie, gdyż mają po 3,5 g. Wbudowana weń bateria 27 mAh oraz doładowywanie za pomocą etui (300 mAh), pozwolą na działanie do 20 godzin. Bez podładowywania budsy wytrzymają do 4,5 godziny słuchania muzyki lub do 3 godzin rozmów. Pchełki odporne są na działanie potu i deszczu, zgodnie z normą IPX4. Etui ładuje się przez USB typu C.

Wygląda na to, że najtańsze budsy OnePlusa byłyby całkiem łakomym kąskiem, o ile tylko doczekamy się ich premiery w naszym kraju. Generacja, na której bazuje OnePlus Nord Buds CE nie pojawiła się w polskich sklepach, choć dostępna jest z poziomu witryny producenta czy w wybranych ofertach na Amazonie.