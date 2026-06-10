Rewelacyjna promocja na roboty sprzątające, odkurzacze i wiele więcej

Chińska marka trudniąca się przede wszystkim produkcją robotów sprzątających i odkurzaczy wystartowała z nową akcją promocyjną. Możesz łatwo zaoszczędzić.

Wystartowała nowa promocja na roboty sprzątające i wiele innych sprzętów

Mova wystartowała z nową promocją na urządzenia domowe, takie jak roboty sprzątające, odkurzacze pionowe, stacje czyszczące, oczyszczacze powietrza, a także akcesoria kuchenne i dla zwierząt. To pierwsza w historii tej marki wielka akcja cashback. Łączna pula zwrotów wynosi 300 tysięcy złotych.

Promocją objęto m.in. robota sprzątającego Mova Mobius 60 z systemem MopSwap Hub, czyli funkcją automatycznej wymiany padów mopujących w zależności od rodzaju sprzątanej podłogi. Urządzenie oferuje moc ssania 30 tysięcy Paskali i robotyczne nogi, dzięki którym odkurzacz samodzielnie wespnie się na progi o łącznej wysokości do 8 centymetrów.

Ponadto w promocji można znaleźć Mova Z60 Ultra Roller Complete oferujący system spryskiwania wałka mopującego czystą wodą czy też model Mova P70 Pro Ultra o sile ssania 30 tysięcy Paskali, systemowi czyszczenia krawędzi Maxi Reach i funkcji sterylizacji i wyparzania mopów w 100ºC.

Akcją promocyjną objęto również odkurzacze pionowe, w tym recenzowany na łamach Tabletowo model Mova X4 Pro z podgrzewaniem wody do 80ºC. Cashback zyskacie również w przypadku zakupu testowanego (i nadal użytkowanego) przeze mnie odkurzacza Mova G70 Station – warto wspomnieć, że zwrot obowiązuje zarówno za odkurzacz, jak i stację czyszczącą.

Roboty sprzątające, odkurzacze i wiele więcej sprzętów Mova z cashbackiem – jak ubiegać się o zwrot?

Aby skorzystać z najnowszej promocji należy w dniach od 10 czerwca do 28 lipca 2026 roku zakupić wybrany sprzęt u partnerów marki Mova.

Po dokonaniu zakupu należy zarejestrować sprzęt najpóźniej do 7 sierpnia 2026 roku na stronie promocji. Co ważne, maksymalna kwota zwrotu za pojedyncze urządzenie wynosi 300 złotych. Mimo to każdy uczestnik promocji może otrzymać cashback za więcej urządzeń – łącznie na kwotę do 2000 złotych.

fot. Mova

Warto podkreślić, że trzeba się pospieszyć, gdyż pula zwrotów może się wyczerpać. Niektóre sprzęty są też obecnie sprzedawane w promocji, a cashback jest dodatkowym sposobem na oszczędność. Zwrot pieniędzy przekazywany jest na konto bankowe lub w formie przelewu Blik.

Promocją objęto roboty sprzątające:

Mova S70 Ultra Roller (zwrot 300 złotych),

Mova P70 Pro Ultra (zwrot 300 złotych),

Mova S70 Pro Roller (zwrot 300 złotych),

Mova Mobius 60 (zwrot 300 złotych),

Mova Z60 Ultra Roller Complete (zwrot 300 złotych),

Mova V50 Ultra Complete (zwrot 300 złotych).

Odkurzacz pionowe i myjące:

Mova I10 (zwrot 200 złotych),

Mova G70 (zwrot 200 złotych),

Mova S7 Ultra (zwrot 200 złotych),

Mova S7 (zwrot 200 złotych),

Mova S1 (zwrot 100 złotych),

Stacja do G70 (zwrot 100 złotych),

Mova X4 Pro (zwrot 200 złotych),

Mova M50 Pro (zwrot 300 złotych),

Mova M50 (zwrot 200 złotych).

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