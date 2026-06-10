Rewelacyjna promocja na roboty sprzątające, odkurzacze i wiele więcej

Chińska marka trudniąca się przede wszystkim produkcją robotów sprzątających i odkurzaczy wystartowała z nową akcją promocyjną. Możesz łatwo zaoszczędzić.
Wystartowała nowa promocja na roboty sprzątające i wiele innych sprzętów
Mova wystartowała z nową promocją na urządzenia domowe, takie jak roboty sprzątające, odkurzacze pionowe, stacje czyszczące, oczyszczacze powietrza, a także akcesoria kuchenne i dla zwierząt. To pierwsza w historii tej marki wielka akcja cashback. Łączna pula zwrotów wynosi 300 tysięcy złotych.
Promocją objęto m.in. robota sprzątającego Mova Mobius 60 z systemem MopSwap Hub, czyli funkcją automatycznej wymiany padów mopujących w zależności od rodzaju sprzątanej podłogi. Urządzenie oferuje moc ssania 30 tysięcy Paskali i robotyczne nogi, dzięki którym odkurzacz samodzielnie wespnie się na progi o łącznej wysokości do 8 centymetrów.
Ponadto w promocji można znaleźć Mova Z60 Ultra Roller Complete oferujący system spryskiwania wałka mopującego czystą wodą czy też model Mova P70 Pro Ultra o sile ssania 30 tysięcy Paskali, systemowi czyszczenia krawędzi Maxi Reach i funkcji sterylizacji i wyparzania mopów w 100ºC.
Akcją promocyjną objęto również odkurzacze pionowe, w tym recenzowany na łamach Tabletowo model Mova X4 Pro z podgrzewaniem wody do 80ºC. Cashback zyskacie również w przypadku zakupu testowanego (i nadal użytkowanego) przeze mnie odkurzacza Mova G70 Station – warto wspomnieć, że zwrot obowiązuje zarówno za odkurzacz, jak i stację czyszczącą.
Roboty sprzątające, odkurzacze i wiele więcej sprzętów Mova z cashbackiem – jak ubiegać się o zwrot?
Aby skorzystać z najnowszej promocji należy w dniach od 10 czerwca do 28 lipca 2026 roku zakupić wybrany sprzęt u partnerów marki Mova.
Po dokonaniu zakupu należy zarejestrować sprzęt najpóźniej do 7 sierpnia 2026 roku na stronie promocji. Co ważne, maksymalna kwota zwrotu za pojedyncze urządzenie wynosi 300 złotych. Mimo to każdy uczestnik promocji może otrzymać cashback za więcej urządzeń – łącznie na kwotę do 2000 złotych.
Warto podkreślić, że trzeba się pospieszyć, gdyż pula zwrotów może się wyczerpać. Niektóre sprzęty są też obecnie sprzedawane w promocji, a cashback jest dodatkowym sposobem na oszczędność. Zwrot pieniędzy przekazywany jest na konto bankowe lub w formie przelewu Blik.
Promocją objęto roboty sprzątające:
- Mova S70 Ultra Roller (zwrot 300 złotych),
- Mova P70 Pro Ultra (zwrot 300 złotych),
- Mova S70 Pro Roller (zwrot 300 złotych),
- Mova Mobius 60 (zwrot 300 złotych),
- Mova Z60 Ultra Roller Complete (zwrot 300 złotych),
- Mova V50 Ultra Complete (zwrot 300 złotych).
Odkurzacz pionowe i myjące:
- Mova I10 (zwrot 200 złotych),
- Mova G70 (zwrot 200 złotych),
- Mova S7 Ultra (zwrot 200 złotych),
- Mova S7 (zwrot 200 złotych),
- Mova S1 (zwrot 100 złotych),
- Stacja do G70 (zwrot 100 złotych),
- Mova X4 Pro (zwrot 200 złotych),
- Mova M50 Pro (zwrot 300 złotych),
- Mova M50 (zwrot 200 złotych).
W najnowszej promocji znalazły się również:
- oczyszczacz powietrza Mova Stellar X10 Plus (zwrot 200 złotych),
- oczyszczacz powietrza Mova Puris P10 (zwrot 200 złotych),
- blender kielichowy Mova BL10 (zwrot 100 złotych),
- air fryer Mova AF20 Pro (zwrot 200 złotych),
- ekspres do kawy Mova S20 Pro (zwrot 300 złotych),
- kuweta Mova LR10 Prime (zwrot 300 złotych).