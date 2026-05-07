Nowe roboty sprzątające w Polsce. Solidne ulepszenia w rozsądnej cenie

Na polski rynek wjechały trzy nowe roboty sprzątające. To godni następcy już wcześniej znanych modeli, których funkcjonalność uzupełniono o jeszcze bardziej nowoczesne technologie.

Mova P70 Pro Ultra, Mova S70 Roller i Mova S70 Ultra debiutują w Polsce

Kilka dni temu Dreame zaanonsowało nowe roboty sprzątające pochodzące z zupełnie różnych światów, a jednym z nich był intrygujący Dreame Matrix 10 Pro ze stacją wymieniającą pady mopujące. Teraz podmarka tej firmy – Mova – wprowadza na polski rynek trzy kolejne propozycje. Do grona robotów sprzątających dołączają łącznie trzy nowe modele – dwa z linii S i jeden z serii P.

Robot sprzątający Mova P70 Pro Ultra ma być znacznym ulepszeniem P50 Pro Ultra

Jednym z debiutujących w Polsce robotów sprzątających jest Mova P70 Pro Ultra, który – jak twierdzi producent – powstał na fundamencie sukcesu modelu Mova P50 Pro Ultra. Wbrew pozorom różnic między tymi robotami jest całkiem sporo. Przede wszystkim najnowsza propozycja oferuje siłę ssania na poziomie nie 19 tysięcy Paskali jak P50 Pro Ultra, a aż 30 tysięcy Paskali.

Ponadto P70 Pro Ultra otrzymał unowocześniony system czyszczenia krawędzi MaxiReach, wyposażony w podwójne ramiona (szczotkę boczną i mop), za pomocą których robot ma dokładnie sprzątać w narożnikach i wzdłuż krawędzi. Modyfikacji doczekała się też stacja bazowa oferująca funkcję czyszczenia mopów w 100ºC oraz suszenia gorącym powietrzem o temperaturze 70ºC.

Mova S70 Pro Roller i Ultra Roller – roboty z puszystym wałkiem zamiast padów mopujących

W ofercie marki Mova pojawiły się też dwa nowe roboty sprzątające z linii S70 Roller – w wariancie Pro i Ultra. W obu przypadkach tradycyjne płaskie pady mopujące zastąpiono puszystym wałkiem na bieżąco spryskiwanym wodą. System ten wspomagany jest zintegrowanym mechanizmem odsysającym zużytą wodę wprost do zbiornika na brudną wodę. Producent zwraca uwagę na konstrukcję robota. Dzięki temu, że urządzenia korzystają z ukrytej nawigacji i czujników DToF w zamian za tradycyjną wieżyczkę robot mierzy 90 mm wysokości.

Jeśli chodzi o Mova S70 Pro Roller, robot oferuje siłę ssania 30 tysięcy Paskali oraz stację, w której dochodzi do automatycznego czyszczenia wałka (w 100ºC) i suszenia go czystym powietrzem. Z kolei S70 Ultra Roller generuje moc ssania 32 tysiące Paskali oraz dysponuje systemem StepPro 2.0, dzięki któremu maszyna może pokonać progi o wysokości do 40 mm.

Nowe roboty sprzątające Mova – ceny katalogowe i promocja z okazji premiery

Ceny katalogowe nowych robotów sprzątających prezentują się następująco:

Mova P70 Pro Ultra – 2999 złotych,

Mova S70 Pro Roller – 3399 złotych,

Mova S70 Ultra Roller – 4299 złotych.

Dzięki promocji obowiązującej do 31 maja 2026 roku roboty te można nabyć w niższych cenach kolejno za: 2599 złotych, 2999 złotych i 3899 złotych.

