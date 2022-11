Premium Mobile daje dwa razy więcej GB w abonamencie. Jest jednak warunek

Każdy dzień przybliża nas do świąt Bożego Narodzenia, a to wręcz idealny czas, żeby dać klientom coś w prezencie – sprawdźcie świąteczne oferty Orange, Play, Plusa i T-Mobile. Premium Mobile daje dwa razy więcej internetu w abonamencie, choć nie wszystkim i do tego jest jeszcze jedno „ale”. Na czym polega promocja i jak z niej skorzystać?

Promocja Premium Mobile – dwa razy więcej GB w abonamencie

Jeśli jesteś już klientem tego operatora, to niestety ta promocja nie jest dla Ciebie, bowiem mogą z niej skorzystać wyłącznie osoby, które przeniosą numer z innej sieci. Co ważne, obowiązuje ona do odwołania, więc nie trzeba się spieszyć, choć nie wiadomo, kiedy się skończy. Adnotacja „do odwołania” sugeruje jednak, że Premium Mobile raczej prędko jej nie wycofa, gdyż za jej pomocą chce pozyskać jak najwięcej nowych użytkowników.

Ile można zyskać w tej promocji? Jak zostało wspomniane, dwa razy więcej GB. Wszystko zależy od tego, którą taryfę wybierzecie. Jeśli najtańszą z objętych promocją – 60 GB za 24,70 złotych miesięcznie. Ponadto macie do wyboru 80 GB za 29,70 złotych, 120 GB za 39,70 złotych i aż 220 GB za 54,70 złotych co miesiąc.

Jest jednak jeden haczyk – promocyjne podwojenie gigabajtów w abonamencie będzie obowiązywało tylko przez trzy pierwsze miesiące (do końca trzeciego, pełnego okresu rozliczeniowego), później będziecie mieli do wykorzystania już standardową liczbę GB, czyli od 30 GB do 110 GB.

źródło: Premium Mobile

Warto tutaj wspomnieć, że w abonamentach Freedom3, Freedom4 i Freedom5 operator zapewnia dostęp do technologii 5G w zasięgu sieci Plus.

Czy promocja Premium Mobile się opłaca?

Mimo że to oferta na abonament, to nie ma okresu zobowiązania – możecie wypowiedzieć umowę w dowolnym momencie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Teoretycznie możecie więc skorzystać z promocji i potem przenieść numer do innego operatora.

Jeżeli ktoś potrzebuje dużo internetu „na już”, to oferta Premium Mobile jak najbardziej jest atrakcyjna. Pokaźną paczkę na start możecie dostać też w a2mobile – jeśli przeniesiecie numer do tej sieci, otrzymacie za 0 złotych na 31 dni pakiet z 20 GB internetu + dodatkowe 250 GB, więc to też bardzo kusząca propozycja.

Regulamin Oferty promocyjnej „Pakiet Niewyczerpalne Wszystko 24,90 + 250 GB na start dla przenoszących numer” (PDF)

Warto też przypomnieć, że cały czas dostępne są promocje w Orange, Play, Plus i T-Mobile, dzięki którym możecie zyskać nawet 1500 dodatkowych GB bez dodatkowych opłat. Jeśli jednak cenicie sobie wygodę, odpowiednia dla Was może być subskrypcja – to model, gdzie Wy korzystacie, a należności regulują się same.