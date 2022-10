Warhammer za darmo w Epic Games Store

W tym tygodniu Epic Games Store ma dla Was kolejne gry za darmo. Tym razem padło na produkcję z kultowej serii Warhammer. Co jeszcze można zgarnąć za friko na tej platformie?

Warhammer 40,000: Mechanicus za darmo

Epic Games Store nie zatrzymuje się i po tym, jak udostępnił graczom Fallout 3: Edycja Gry Roku, nie spoczywa na laurach. Tym razem padło na Warhammer 40,000: Mechanicus. To produkcja wydana w 2018 roku przez Bulwark Studios. Jest to typowa gra strategiczna, osadzona w tytułowym uniwersum. Gracz przejmuje kontrolę nad Adeptus Mechanicus – jedną z najlepszych i elitarnych armii w Imperium.

Fabuła opowiada o ekspedycji na planetę Silva Tenebris, ale tak uczciwie mówiąc, to jest ona tylko tłem dla systemu walki, który w tej grze jest bardzo przyjemny. Klimat i otoczka wokół produkcji sprawiają, że bardzo łatwo jest się wciągnąć na kilkadziesiąt godzin świetnej zabawy. Grę będziesz mógł pobrać już o godzinie 17:00!

źródło: Epic Games Store

Saturnalia to kolejny survival horror

Zazwyczaj jest tak, że jak już Epic Games Store się postara i da nam jeden ciekawy tytuł, to drugi jest średnio udaną produkcją „indie” lub nie wyróżnia się niczym specjalnym. Inaczej jest tym razem, gdyż oprócz Warhammera będziemy mogli także pobrać Saturnalia. To survival horror, któremu rysunkowa grafika zapewnia unikalny klimat.

Saturnalia może być świetnym wyborem na weekend. Historia łączy czterech bohaterów, których losy przeplatają się razem z włoską wioską. Aby popychać fabułę do przodu, musisz rozwiązywać zagadki i wykorzystywać zdobyte przedmioty. Warto podkreślić, że gra ma kilka unikalnych mechanik.

Dla przykładu, gdy zginą wszyscy bohaterowie, to układ wioski całkowicie się zmieni. Do tego każda z postaci ma zestaw unikalnych umiejętności, z których gracz może skorzystać. Produkcję studia Santa Ragionie pobierzesz z Epic Games Store już od godziny 17:00.

źródło: Epic Games Store

Przypominam, że jeszcze do godziny 16:59 możesz zgarnąć Evoland Legendary Edition oraz Fallout 3: Edycja Gry Roku. Śpiesz się, gdyż nie pozostało już wiele czasu!

Wiedźmin i Wolfenstein za darmo na GOG

Epic Games Store to nie jedyna platforma, która oferuje darmowe gry. Dzięki uprzejmości GOG możesz zgarnąć Wiedźmin 1 w wersji Director’s Cut. Aby jednak odebrać pierwszą część kultowej trylogii, musisz zapisać się do newslettera. Dzięki temu przy okazji dostaniesz beczkę kart do GWENT (gry karcianej z uniwersum Wiedźmina).

Drugą produkcją, dostępna za darmo na tej platformie, jest Wolfenstein: Enemy Territory. W jego przypadku nie trzeba zapisywać się do newslettera – wystarczy kliknąć dodaj do koszyka na stronie produktu!