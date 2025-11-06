Premiera GTA VI przesunięta! Rockstar Games wystawia naszą cierpliwość na próbę

Najgorętsza gra 2026 roku łapie poślizg! Okazuje się, że gracze nie dostaną w swoje ręce GTA VI w maju. Jeżeli więc liczyliście na wakacyjną zabawę z najnowszym dziełem Rockstar Games musicie zmienić swoje urlopowe plany.

W gamedevie wszystko jest możliwe

Gry komputerowe to na tyle skomplikowana materia, że przesunięcia premiery są na porządku dziennym. Czasami jest to kwestia tygodni, innym razem premierę przesuwa się o kilka miesięcy. Najgorzej, kiedy studio decyduje się na odpuszczenie sobie prezentacji konkretnej daty, a komunikacja do fanów kończy się na podaniu roku lub zdawkowego „wkrótce”.

Ci, którzy są z Rockstar Games nie od wczoraj, wiedzą, że mamy do czynienia z dużymi tytułami, które warto jest dopracować na premierę. Przy okazji debiutu GTA IV na PS3 poskąpiono odpowiedniej kontroli jakości, a wypuszczona rok później wersja na PC doprowadzała początkowo fanów do wściekłości. Być może pamiątka z tamtych czasów sprawiła, że zespół postanowił przełożyć premierę najnowszego Grand Theft Auto.

Kiedy zagramy w GTA VI? Padła konkretna data

Pierwotnie wszyscy nastawiali się na 26 maja 2026, jako datę premiery nowej odsłony gangsterskiej serii. Termin dla wielu bliski ideałowi, oddzielony od wakacji kilkoma tygodniami, w trakcie których można zapoznać się z recenzjami, obadać tytuł u znajomego lub obejrzeć let’s play aby wyrobić sobie zdanie przed zakupem.

Niestety, wakacyjne plany muszą zostać przełożone. Według opublikowanego właśnie w mediach społecznościowych wpisu, światowa premiera gry GTA VI została przesunięta na 19 listopada 2026 roku. Rockstar Games chce wykorzystać dodatkowe miesiące, aby dopracować grę tak, by spełnić oczekiwania graczy i przygotować tytuł „na jaki zasługują”.

Wpis Rockstar Games dotyczący premiery GTA VI (Źródło: Konrad Pisula | Tabletowo)

Z jednej strony szkoda, że słoneczne Vice City nie zbiegnie się z najdłuższymi, ciepłymi dniami w lipcu i sierpniu. Z drugiej strony chyba wiem, co może okazać się najpopularniejszym prezentem na święta w 2026 roku i co będzie najczęściej ogrywanym tytułem w trakcie zimowych wieczorów.