Tego smartfona Samsunga możesz nigdy nie zobaczyć na żywo

Samsung przygotowuje się do premiery podwójnie składanego smartfona. Obecne informacje wskazują, że trafi on do stosunkowo małej grupy klientów.

Samsung postanowił odpowiedzieć na innowacje Chińczyków

Świat, także ten związany ze smartfonami, mocno się zmienił w ostatnich latach. W kwestii innowacyjności prowadzą Chińczycy, którzy przed konkurencją wprowadzają pionierskie pomysły. Dobrym przykładem jest Huawei Mate XT z 2024 roku, czyli podwójnie składany smartfon. Co więcej, niedawno zadebiutował Huawei Mate XTs, czyli kolejne tego typu urządzenie.

Tymczasem Apple wciąż nie pokazało pierwszego składanego iPhone’a. Zanim pojawi się model podwójnie składany, to najpewniej Huawei Mate XT doczeka się kilku następców. Jednak nie wszyscy zamierzają odpuścić rywalizację. Podwójnego składaka od dłuższego czasu szykuje Samsung.

W październiku poznaliśmy wygląd Samsunga Galaxy Z TriFold i mówi się, że jego premiera jest tuż za rogiem. Wszystko jednak wskazuje na to, że dostępność może okazać się rozczarowaniem. Wcześniej pojawiły się informacje o sprzedaży tylko w kilku wybranych krajach. Z kolei teraz dowiedzieliśmy się, że nawet w tych państwach omawiany smartfon będzie rzadkim widokiem.

Galaxy Z TriFold na szczycie APEC (źródło: Dailian)

Bardzo ograniczona produkcja

Serwis Sammobile, powołując się na dostawców i koreańskie media, donosi o mocno ograniczonej produkcji podwójnie składanego Samsunga. Otóż Galaxy Z TriFold dotychczas miał powstać w liczbie 20-30 tys. egzemplarzy. Dostawcy nie są też pewni, czy Samsung zamówi więcej części. Podejrzewa się oczywiscie, że w razie wysokiego popytu powstanie więcej sztuk.

Warto odnotować, że w przypadku smartfonów seria 20-30 tys. urządzeń to bardzo mała wartość. Oznacza to, że smartfon będzie prawdziwą rzadkością i dla niektórych może okazać się sprzętem niemal kolekcjonerskim. Szczególnie za kilkanaście lat ceny na aukcjach mogą być turbo wysokie.

Samsung Galaxy S25 Edge nie spotkał się z oczekiwanym przyjęciem. Niektórzy jego sprzedaż określają nawet porażą Koreańczyków, która ma zapowiadać, że tak naprawdę smukłe smartfony nie są tym, czego oczekuje większość klientów. Ile jednak wyniosła sprzedaż? Mówi się o około 650 tys. egzemplarzy w pierwszym miesiącu dostępności na rynku. To przepaść względem wspomnianych 20-30 tys. sztuk.

Wygląda na to, że Galaxy Z TriFold ma tylko pokazać, że Samsung również potrafi stworzyć podwójnie składany smartfon. Najwidoczniej celem nie jest dotarcie do możliwie największej liczby klientów, a kwestie typowo wizerunkowe.