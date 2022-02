Huawei jak Samsung dorzuca zegarki do swoich smartfonów

Od dziś klienci, którzy kupią wybrany smartfon Samsunga, otrzymają smartwatch Galaxy Watch 4 za darmo. Na podobną okazję mogą liczyć również osoby, które zdecydują się na zakup smartfona Huawei. To jednak tylko wierzchołek góry promocji, przygotowanych przez producenta w ramach akcji „Moc rabatów”.

Promocja „Moc rabatów” z gratisami na urządzenia Huawei

Fajnie jest dostawać coś w prezencie. Huawei bardzo, ale to naprawdę bardzo często dodaje jakieś gratisy do swoich urządzeń, dzięki czemu klienci nierzadko mogą zaoszczędzić ładne sumki. Tak też jest w przypadku akcji promocyjnej „Moc rabatów” – producent przygotował atrakcyjne zestawy, a także różne sprzęty w obniżonych cenach.

Oferta przedsprzedażowa najnowszych smartfonów z serii P50 już się zakończyła. Teraz sprzedawane są w regularnych cenach, ale w obu przypadkach ponownie można zdobyć fajny gratis – do składanego Huawei P50 Pocket (za 6499 złotych) dodawany jest smartwatch Watch GT 2 42 mm Gold, a do modelu Huawei P50 Pro (za 5499 złotych) Watch GT 2 Sport. Ten sam zegarek dorzucany jest do nova 9 (za 2299 złotych). Z kolei smartfon nova 8i dostępny jest obecnie za 1099 złotych, czyli o 400 złotych taniej niż do tej pory.

W atrakcyjnych zestawach dostępny również tablet Huawei MatePad 11 – za 1699 złotych z klawiaturą Smart Magnetic Keyobard lub za 2099 złotych również z rysikiem M-Pencil 2. Dzięki takiemu pakietowi użytkownik będzie mógł wznieść swoją produktywność i kreatywność na wyższy poziom.

Ponadto w obniżonych cenach można kupić:

Ww. promocje mają obowiązywać do 3 kwietnia 2022 roku lub do wyczerpania zapasów i będą dostępne sklepach Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Neonet, Komputronik, Empik, Decathlon, Allegro oraz u operatorów Play, Orange i T-Mobile, a także na oficjalnej stronie marki – huawei.pl.