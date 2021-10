Piękny Huawei Nova 9 zmierza do Polski. Przedsprzedaż już ruszyła

Chociaż to nie flagowy Huawei P50, to nie mamy powodów do narzekań. Huawei Nova 9, który właśnie zadebiutował w Polsce, wygląda olśniewająco i oferuje kawał porządnej specyfikacji technicznej. Przy okazji do Polski został wprowadzony również model Nova 8i.

Premiera Huawei Nova 9 w Polsce. Co oferuje?

Ten smartfon wygląda tak atrakcyjnie, że z pewnością przykuje wzrok niejednego klienta. Na jego przodzie znajduje się olśniewający wyświetlacz OLED, który zachodzi na obie krawędzie urządzenia, a do tego potrafi odświeżać obraz z częstotliwością nawet 120 Hz. Co więcej, odwzorowuje też paletę barw DCI-P3 oraz wyświetla ponad miliard kolorów.

Wypada także dodać, że ekran ma przekątną 6,57 cala i rozdzielczość Full HD+, a do tego zintegrowano z nim czytnik linii papilarnych. W jego górnej części, w okrągłym otworze, umieszczono 32 Mpix aparat do zdjęć typu selfie i rozmów wideo.

źródło: Huawei

Bardzo mocną stroną Huawei Nova 9 jest również jego zaplecze fotograficzne. Smartfon oferuje aparat główny o rozdzielczości 50 Mpix z sensorem o rozmiarze 1/1,56″ i filtrem w układzie RYYB, dzięki któremu rejestrowane jest o 40% więcej światła w porównaniu do tradycyjnych filtrów RGGB. Ponadto, producent zaimplementował tu technologię XD Fusion Engine, która ma gwarantować ostrość obrazu.

Na panelu tylnym znajduje się też aparat o rozdzielczości 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym, który wspiera inteligentna redukcja zniekształceń, mająca na celu poprawić jakość zdjęć, wykonywanych tym „oczkiem”. Do kompletu są dodatkowe dwa aparaty (2x 2 Mpix) do zdjęć makro i wykrywania głębi ostrości.



źródło: Huawei

Warto również wspomnieć, że posiadacze Huawei Nova 9 będą mogli nagrywać materiały wideo z wykorzystaniem aparatu głównego oraz przedniego jednocześnie (tryb Dual-View).

Ponadto, Huawei Nova 9 oferuje procesor Qualcomm Snapdragon 778G 4G (tj. bez obsługi sieci 5G) oraz akumulator o pojemności 4300 mAh, który można naładować do 100% w ciągu 38 minut, dzięki wsparciu dla ładowania przewodowego o mocy 66 W. Smartfon ma grubość zaledwie 7,77 mm i waży 175 gramów, więc jest relatywnie lekki.

Przedsprzedaż Huawei Nova 9 w Polsce (cena)

Przedsprzedaż Huawei Nova 9 rozpoczyna się dziś i potrwa do 11 listopada 2021 roku. Osoby, które zamówią smartfon w jej trakcie, otrzymają w zestawie słuchawki bezprzewodowe Huawei FreeBuds 4, które w oficjalnej polskiej dystrybucji kosztują ~500 złotych.

Dodatkowo klienci będą mogli odebrać również 12-miesięczną ochronę ekranu, aczkolwiek pod warunkiem, że posiadają konto Huawei ID, zarejestrowane przed 21 października 2021 roku.

Sugerowana cena Huawei Nova 9 w Polsce została ustalona na 2299 złotych. To o kilkaset złotych mniej niż się spodziewaliśmy. Smartfon można zamówić m.in. w sklepie Media Expert.

Kilka słów na temat Nova 9 od Kasi, która ma go w rękach, ale zaledwie od wczoraj:

Wyjmując Huawei Nova 9 z pudełka po raz pierwszy, odniosłam wrażenie, że gdzieś to już widziałam. Obudowa smartfona w wersji kolorystycznej, którą otrzymałam do testów, wygląda dość podobnie do powłoki Reno Glow, charakterystycznej dotychczas wyłącznie dla smartfonów Oppo, w tym Reno 5 i Reno 6 Pro. Podobieństwo nie jest jednak niczym złym, jeśli smartfon wygląda dzięki temu bardzo dobrze – a dokładnie tak jest w jego przypadku.

Sama obudowa mieni się w różnych kolorach – w zależności od kąta padania światła. Przez chłodny błękit przechodzi przez bardziej intensywny niebieski, przez róż i na fiolecie kończąc. Jest to generalnie bardzo fajny efekt, który warto zaobserwować, zwłaszcza, mając możliwość obcowania ze smartfonem mając go w rękach.

Na temat samego działania Huawei Nova 9 nie chciałabym się jeszcze zbytnio wypowiadać, bo niestety mam go zdecydowanie zbyt krótko, by wydawać jakąś szerszą opinię. Póki co zapowiada się zupełnie nieźle – odnoszę wrażenie, jakbym pływała po systemie, a to zdecydowanie dobry znak na kolejne tygodnie.

AppGallery oraz wyszukiwarka aplikacji Petal stara się, jak może, pomóc odnaleźć najbardziej potrzebne aplikacje, ale niestety wciąż części z nich mi brakuje lub też brakuje mi obsługi powiadomień – jak choćby wciąż tych z Discorda (bez którego niestety trudno jest mi pracować).

Niestety, nie miałam zbyt wiele czasu na obcowanie z telefonem, by przedstawić Wam go szerzej, ale obiecuję, że zrobię to za mniej więcej 2-3 tygodnie. A jeśli macie jakieś konkretne pytania – jestem oczywiście do dyspozycji w komentarzach.

Poniżej możecie jeszcze zobaczyć pierwsze zdjęcia wykonane przeze mnie za pomocą Huawei Nova 9.

Przy okazji Huawei wprowadził do Polski również smartfon Huawei Nova 8i

Huawei Nova 9 nie jest jednak jedynym, nowym smartfonem Huawei, który dziś zadebiutował w Polsce. Również dzisiaj do sprzedaży w kraju nad Wisłą trafił tańszy model Huawei Nova 8i. Oferuje on m.in. 6,67-calowy ekran Full HD+ z aparatem do selfie o rozdzielczości 16 Mpix, a także akumulator o pojemności 4300 mAh, który można naładować z mocą nawet 66 W.

Na tyle smartfona znajduje się natomiast aparat o rozdzielczości 64 Mpix z matrycą o rozmiarze 1/1,7″ oraz 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym i dwa po 2 Mpix (do zdjęć makro i pomiaru głębi). Producent chwali się też trybem Super Night 2.0, który ma pomóc uzyskać wysokiej jakości zdjęcia w nocy.

Ponadto, specyfikacja Huawei Nova 8i obejmuje m.in. procesor Qualcomm Snapdragon 662 oraz 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej, a także 3,5 mm złącze słuchawkowe i port USB-C. Smartfon ma wymiary 161,85×74,7×8,58 mm i waży 190 gramów.

Przedsprzedaż Huawei Nova 8i rozpoczyna się dziś i potrwa do 11 listopada br. W jej trakcie producent będzie dodawał do smartfona słuchawki Huawei FreeBuds 4i. W tym przypadku klienci także mogą uzyskać dodatkową, roczną ochronę ekranu, pod warunkiem, że posiadają Huawei ID zarejestrowane przed 21 października 2021 roku.

Sugerowana cena Huawei Nova 8i została ustalona na 1499 złotych. Smartfon będzie można kupić m.in. w sklepie Media Expert. Sprzedaż regularna rozpocznie się 12 listopada br.

Na koniec wypada wspomnieć jeszcze, że Huawei Nova 9 Huawei Nova 8i działają w oparciu o ekosystem usług Huawei Mobile Serives (bez GMS), w skład którego wchodzi m.in. sklep z aplikacjami AppGallery.