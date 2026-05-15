Powróciła świetna promocja na Spotify Premium. Sporo zaoszczędzisz

Atrakcyjna promocja na Spotify Premium znów jest dostępna. Dzięki niej możesz słuchać muzyki bez reklam, przełączać piosenki bez ograniczeń i korzystać z innych benefitów tylko dla subskrybentów za okrągłe 0 złotych. Kto może skorzystać z tej oferty?

Promocja na Spotify Premium. Muzyka bez reklam za 0 złotych przez całe 3 miesiące

Dzięki promocji możesz korzystać ze Spotify Premium Individual za 0 złotych przez 3 miesiące. Plan ten umożliwia przede wszystkim odtwarzanie muzyki i podcastów bez przerywania treści reklamami (jak ma to miejsce w planie Free).

Ponadto Spotify Premium Individual pozwala na pobieranie utworów, a następnie słuchanie ich, gdy nie masz dostępu do internetu. Dla użytkowników Premium dostępna jest też bezstratna jakość dźwięku oraz możliwość odtwarzania utworów w dowolnej kolejności i zarządzania swoją kolejką odtwarzania.

Premium Individual (źródło: Spotify)

Jak skorzystać z promocji na Spotify Premium Individual za 0 złotych na 3 miesiące?

Jest jednak kilka warunków, jakie należy spełnić, aby skorzystać z tej promocji. Przede wszystkim subskrypcja Spotify Premium Individual na trzy miesiące za 0 złotych jest dostępna wyłącznie dla użytkowników, którzy dotychczas nie korzystali z Premium. Od czwartego miesiąca cena wyniesie 26,99 złotych miesięcznie, ale możesz zrezygnować w dowolnym momencie z subskrypcji.

Z akcji promocyjnej można skorzystać do 22 czerwca 2026 roku. Warto pamiętać, że standardowa cena Spotify Premium Individual wynosi 26,99 złotych miesięcznie. Korzystając z tej oferty możesz zatem zaoszczędzić ponad 80 złotych.

Spotify Premium Individual za 0 złotych na 3 miesiące (źródło: Spotify)

Wspomnę też, że nadal można skorzystać z darmowego miesiąca w ramach planu Spotify Premium Student, którego standardowa cena wynosi 14,49 złotych miesięcznie. Warunkiem korzystania z tego planu jest poświadczenie statusu studenta z uczelni.

Do korzystania z najpopularniejszej platformy do strumieniowania muzyki może zachęcić nie tylko promocja, ale też fakt, że jest ona prężnie rozwijana. Od kwietnia 2026 roku na Spotify dostępne są również filmy instruktażowe z ćwiczeniami fitness. Ponadto artyści mogą udostępniać ankiety na Spotify, aby poznać opinię swoich fanów (i nie tylko).

W ostatnim czasie Spotify zabrało się też za weryfikowanie twórców, gdyż serwis został zalany muzyką tworzoną przez sztuczną inteligencję. Zweryfikowani artyści będą otrzymywali specjalne plakietki, świadczące o tym, że dany twórca i jego dyskografia nie została wytworzona przez AI.