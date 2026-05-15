Smartfony i tablety z prezentami na Dzień Matki

Dzień Matki w Polsce jest 26 maja. Macie zatem niewiele ponad tydzień, aby kupić coś swojej rodzicielce. Jeden z producentów uważa, że dobrym prezentem może być smartfon albo tablet, szczególnie że teraz dorzuca do nich gratisy.

Smartfon na Dzień Matki 2026? Honor uważa, że to dobry pomysł

Każda matka ucieszy się z dobrego słowa w swoje święto, ale na pewno radość sprawi jej również podarunek. Marka Honor uważa, że może to być na przykład smartfon albo tablet. Tym bardziej, że do obu urządzeń dorzuca przydatne gratisy.

Promocja Honora na Dzień Matki 2026 obejmuje smartfony:

Do wszystkich ww. smartfonów dodawane są w prezencie słuchawki:

Honor Choice Earbuds Clip Honor Magic V5, Honor Magic 8 Pro

Honor Choice Earbuds Doingtop X8i Honor Magic 8 Lite (tylko do 17 maja 2026 roku) Honor 600 Lite

Honor Choice Earbuds S8 Honor 400 Pro

Honor Choice Headphones Pro + etui choice Honor 400



Przy okazji warto przypomnieć, że do 28 maja 2026 roku taniej można kupić również smartfony Honor 600 i Honor 600 Pro. Dodatkowo do tego pierwszego dodawana jest ładowarka/zasilacz o mocy 80 W, a do drugiego ładowarka bezprzewodowa o mocy 100 W.

Honor proponuje też tablet na Dzień Matki 2026

Promocja marki Honor nie ogranicza się wyłącznie do smartfonów, ponieważ obejmuje również tablety:

Honor MagicPad 4 w zestawie z klawiaturą, myszką ze słuchawkami Honor Choice MouseBuds Pro, rysikiem, ładowarką o mocy 66 W i lokalizatorem Honor Choice MiLi LiTag za 3899 złotych,

Honor Pad 10 za 1399 złotych w zestawie z rysikiem za 1399 złotych,

Honor Pad V9 za 1799 złotych w zestawie z myszką ze słuchawkami Honor Choice MouseBuds Pro.

Promocje na Dzień Matki 2026 są dostępne w sklepie internetowym honorstore.pl. Podane powyżej ceny można dodatkowo obniżyć z użyciem kodu rabatowego, który otrzymacie po zapisaniu się do newslettera.