Smartfony i tablety z prezentami na Dzień Matki

Dzień Matki w Polsce jest 26 maja. Macie zatem niewiele ponad tydzień, aby kupić coś swojej rodzicielce. Jeden z producentów uważa, że dobrym prezentem może być smartfon albo tablet, szczególnie że teraz dorzuca do nich gratisy.
Smartfon na Dzień Matki 2026? Honor uważa, że to dobry pomysł
Każda matka ucieszy się z dobrego słowa w swoje święto, ale na pewno radość sprawi jej również podarunek. Marka Honor uważa, że może to być na przykład smartfon albo tablet. Tym bardziej, że do obu urządzeń dorzuca przydatne gratisy.
Promocja Honora na Dzień Matki 2026 obejmuje smartfony:
- Honor Magic V5 za 6999 złotych
- Honor Magic 8 Pro za 5199 złotych
- Honor Magic 8 Lite
- 8/256 GB za 1399 złotych
- 8/512 GB za 1599 złotych
- Honor 600 Lite
- 8/128 GB za 1549 złotych
- 8/256 GB za 1749 złotych
- Honor 400
- 8/256 GB za 1699 złotych
- 8/512 GB za 1849 złotych
- Honor 400 Pro za 2599 złotych
Do wszystkich ww. smartfonów dodawane są w prezencie słuchawki:
- Honor Choice Earbuds Clip
- Honor Magic V5,
- Honor Magic 8 Pro
- Honor Choice Earbuds Doingtop X8i
- Honor Magic 8 Lite (tylko do 17 maja 2026 roku)
- Honor 600 Lite
- Honor Choice Earbuds S8
- Honor 400 Pro
- Honor Choice Headphones Pro + etui choice
- Honor 400
Przy okazji warto przypomnieć, że do 28 maja 2026 roku taniej można kupić również smartfony Honor 600 i Honor 600 Pro. Dodatkowo do tego pierwszego dodawana jest ładowarka/zasilacz o mocy 80 W, a do drugiego ładowarka bezprzewodowa o mocy 100 W.
Honor proponuje też tablet na Dzień Matki 2026
Promocja marki Honor nie ogranicza się wyłącznie do smartfonów, ponieważ obejmuje również tablety:
- Honor MagicPad 4 w zestawie z klawiaturą, myszką ze słuchawkami Honor Choice MouseBuds Pro, rysikiem, ładowarką o mocy 66 W i lokalizatorem Honor Choice MiLi LiTag za 3899 złotych,
- Honor Pad 10 za 1399 złotych w zestawie z rysikiem za 1399 złotych,
- Honor Pad V9 za 1799 złotych w zestawie z myszką ze słuchawkami Honor Choice MouseBuds Pro.
Promocje na Dzień Matki 2026 są dostępne w sklepie internetowym honorstore.pl. Podane powyżej ceny można dodatkowo obniżyć z użyciem kodu rabatowego, który otrzymacie po zapisaniu się do newslettera.