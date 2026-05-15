Masz numer w T-Mobile? Zazdroszczę Ci

Osoby posiadające numer w sieci T-Mobile właśnie dostały powód do zadowolenia z wyboru tego właśnie operatora. Czeka na nich nie lada gratka.

T-Mobile świętuje 30. urodziny z wielką pompą

W 2026 roku T-Mobile świętuje 30. rocznicę działalności w Polsce, aczkolwiek świadczy swoje usługi pod taką marką dopiero od 2011 roku, ponieważ wcześniej operator nazywał się Era (GSM). Trzydziestka na karku to jednak nie byle jakie święto, dlatego firma obchodzi je z wielką pompą.

Z tej okazji T-Mobile zorganizowało Urodzinową Loterię Magenta Moments z licznymi nagrodami. Codziennie można wygrać e-bon o wartości 10 złotych do sklepów sieci Żabka. Każdego dnia klienci operatora mogą zdobyć również dodatkowe losy, które wezmą udział w losowaniu nagród o zdecydowanie większej wartości.

W każdą środę losowany będzie smartfon Samsung Galaxy S26 Ultra w wersji z 256 GB pamięci wbudowanej, który aktualnie sprzedawany jest przez oficjalnych dystrybutorów w cenie od ~6000 złotych. W puli jest aż 30 sztuk najnowszego flagowca producenta z Korei Południowej.

W ramach Urodzinowej Loterii Magenta Moments rozlosowane zostaną – raz w miesiącu – również wycieczki dla dwóch osób do Paryża, Sewilli i Wenecji, obejmujące przeloty, zakwaterowanie, wyżywienie oraz starannie dobrane atrakcje.

Nagrodą o największej wartości jest jednak BMW X1 sDrive20i z rocznika 2026. Według informacji na stronie bawarskiej marki cena proponowane przez dealera to 224903 złote. Łącznie do wygrania są 3 takie samochody.

Urodzinowa Loteria Magenta Moments w T-Mobile (źródło: Biuro prasowe T-Mobile Polska)

Urodzinowa Loteria Magenta Moments 2026 w T-Mobile. Jak wziąć udział?

Aby wziąć udział w Urodzinowej Loterii Magenta Moments, należy zalogować się do aplikacji Mój T-Mobile, a następnie – w zakładce Moments – odblokować unikalny kod za 50 Serc. W podobny sposób można odblokować kolejne kody, aby zwiększyć swoje szanse na wygraną. W tym celu trzeba kliknąć przycisk z napisem Odblokuj kolejne.

Po wygenerowaniu kodu należy wybrać opcję Chcę zrealizować teraz i po przeniesieniu na stronę loterii wypełnić formularz i zaakceptować wymagane zgody, po czym sprawdzić nagrodę.

Kto może wziąć udział w Urodzinowej Loterii Magenta Moments w T-Mobile?

Urodzinowa Loteria Magenta Moments przeznaczona jest wyłącznie dla osób pełnoletnich, tj. takich, które ukończyły 18 lat. Ponadto posiadacze numerów na abonament muszą mieć możliwość wykonywania połączeń wychodzących lub korzystania z usług zgodnie z warunkami swojej oferty.

W przypadku użytkowników taryf na kartę wymogi są natomiast trzy:

możliwość wykonywania połączeń wychodzących,

aktywność numeru w sieci przez co najmniej 90 dni przed weryfikacją prawa do nagrody,

suma doładowań z ostatnich 90 dni na poziomie minimum 50 złotych lub posiadanie aktywnej usługi cyklicznej GO! XL przez co najmniej 90 dni przed weryfikacją prawa do nagrody.

Urodzinowa Loteria Magenta Moments w T-Mobile potrwa do 30 listopada 2026 roku, więc mogą z niej skorzystać również nowi klienci, którzy przed jej zakończeniem spełnią ww. warunki.

Ja (niestety) tego nie zrobię, ponieważ jestem zadowolony ze swojej obecnej oferty u konkurencji i choć nagrody kuszą, to szczęście niekoniecznie już musi mi dopisać… Trzymam jednak za Was kciuki, a jeśli uda Wam się wygrać – koniecznie pochwalcie się w komentarzach!