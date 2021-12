Smartfony Xiaomi w promocji na Boże Narodzenie 2021

Święta za pasem. Co kupić sobie lub najbliższym na Boże Narodzenie? Smartfon Xiaomi może być ciekawym pomysłem na prezent, szczególnie że teraz kilka popularnych modeli jest dostępnych w niższych cenach.

Reklama

Promocja na smartfony Xiaomi na Boże Narodzenie 2021

Już od dziś, tj. 10 grudnia, aż do 31 grudnia 2021 roku pięć modeli smartfonów marki Xiaomi jest dostępnych w obniżonych cenach. Możecie więc albo pomyśleć o tym, żeby kupić je na prezent na nadchodzące święta, albo po Bożym Narodzeniu, gdy wpadnie Wam kilka groszy pod choinkę (pieniądze to wciąż bardzo popularny prezent gwiazdkowy).

Od dziś możecie kupić m.in. dwa smartfony marki Redmi w niższych cenach – Redmi Note 9 Pro w wersji z 6 GB RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej za 999 złotych oraz Redmi Note 10 5G w konfiguracji 4 GB/128 GB za 1099 złotych. Co ciekawe, ten ostatni właśnie tyle kosztował na start w Polsce, ale później jego cena została podniesiona.

Reklama

Jednocześnie producent przygotował też specjalne oferty cenowe na dwa modele z serii Mi 11 Lite 5G. Najnowszy Mi 11 Lite 5G NE jest dostępny w promocji w trzech konfiguracjach: 1499 złotych za model z 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej, 1699 złotych za wersję 8 GB/128 GB i 1999 złotych za wariant 8 GB/256 GB. W każdym przypadku jest to obniżka o 400 złotych względem ceny początkowej.

Co ciekawe, również za 1499 złotych możecie do końca grudnia kupić Xiaomi Mi 11 Lite 5G w wersji z 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej, natomiast za konfigurację 8 GB + 128 GB zapłacicie 1599 złotych. W tym przypadku także jest to obniżka o 400 złotych względem ceny regularnej. Trzeba tu też wspomnieć, że Xiaomi Mi 11 Lite 5G oferuje wydajniejszy procesor niż nowszy Mi 11 Lite 5G NE.

fot. Tomasz Szwast / Tabletowo.pl

Ostatnim smartfonem, dostępnym w obniżonej cenie (również o 400 złotych względem początkowej) do końca grudnia 2021 roku, jest Xiaomi 11T – konfiguracja 8 GB/128 GB jest aktualnie sprzedawana za 2099 złotych, a wariant 8 GB/256 GB za 2299 złotych. Model ten oferuje przede wszystkim bardzo wydajny procesor MediaTek Dimensity 1200-Ultra, aparat o rozdzielczości 108 Mpix i obsługę 67 W ładowania.