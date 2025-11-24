Zegarek zainspirowany Fenixem. Za ułamek jego ceny

Garmin Fenix to klasa sama w sobie. O ile jednak charakterystyka podoba się wielu osobom, cena już niekoniecznie, dlatego wyczekiwane są alternatywy. Swoją odpowiedź na serię outdoorowych smartwatchy z wieloletnią tradycją przygotowała chińska firma Doogee, która wcześniej dała się poznać jako marka niezłych, a przy tym tanich tabletów czy też smartfonów.

Doogee Anywise W1 Pro to taki Garmin Fenix w wersji „Lite”

Premiery doczekały się dwa outdoorowe smartwatche: Doogee Anywise W1 Pro oraz nieco uboższy Doogee Anywise W1. Oba modele mają podobną stylistykę – ewidentnie nawiązującą do Fenixów. Do tego: okrągły wyświetlacz AMOLED o średnicy 1,47 cala, praktyczną latarkę LED, akumulator o pojemności 550 mAh zapewniający do 18 dni działania na jednym ładowaniu (lub 10 dni przy większej intensywności) i dwuzakresowy moduł GPS (L1 + L5).

Doogee Anywise W1 i W1 Pro (źródło: Doogee)

Smartwatch Doogee Anywise W1 Pro dorzuca do tego barometryczny wysokościomierz oraz mapy offline, a także 2 GB pamięci wewnętrznej. Model podstawowy natomiast oferuje jedynie nawigację w trybie online, a jego wbudowany magazyn danych cechuje się pojemnością 256 MB. Urządzenia różnią się także materiałem, z jakiego wykonano ich obudowy: w W1 Pro jest to stal nierdzewna, a w W1 – stop cynku. W obu przypadkach jednak Doogee wspomina o podobnej wytrzymałości i wodoszczelności w klasie 5 ATM.

W kontekście funkcjonalności producent postarał się między innymi o ponad 170 trybów sportowych (i automatyczne wykrywanie niektórych z nich), podstawowe narzędzia monitoringowe (pomiar pulsu, natlenienia krwi, stresu, snu, kroków, dystansu i kalorii), możliwość prowadzenia połączeń głosowych na słuchawkach, jak również wyświetlanie powiadomień z telefonu.

Doogee Anywise W1 i W1 Pro (źródło: Doogee)

Ile kosztuje smartwatch Doogee Anywise W1 Pro, a ile Doogee Anywise W1?

Aktualnie trwa przedsprzedaż obu modeli na oficjalnej stronie producenta. Istnieje możliwość zamówienia ich do Polski z darmową dostawą. Ceny samych zegarków przedstawiają się zaś następująco:

Doogee Anywise W1 kosztuje 149,99 dolarów (równowartość ~550 złotych),

a Doogee Anywise W1 Pro kosztuje 169,99 dolarów (~625 złotych).

Jeśli to Twoje pierwsze zakupy w tym sklepie, możesz jeszcze skorzystać z kodu rabatowego NEW i obniżyć cenę o 10%.