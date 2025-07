Porównanie Vivo V50 vs Vivo V50 Lite. Jak duża jest przepaść pomiędzy nimi?

Ostatnio lubię porównywać smartfony, których nikt nie porównuje. No bo kto normalny wpada na pomysł, by wziąć smartfon za 2699 złotych i zestawić go z telefonem, który w tej cenie można kupić dwukrotnie i jeszcze zostaną drobniaki na dobry obiad? Faktem jest jednak, że sporo osób zastanawia się nad różnicami między wersją zwykłą a Lite i dziś postanowiłam rozwiać wątpliwości jak duża przepaść dzieli Vivo V50 i Vivo V50 Lite.

Design i jakość wykonania

Zacznijmy od tego, że konstrukcyjnie te modele przedstawiają dwa różne podejścia. Droższy jest zakrzywiony – zarówno gdy mowa jest o ekranie, jak i tylnej obudowie, a i same krawędzie ma obłe. Tańszy z kolei jest płaski do granic możliwości – ma płaski ekran, płaski tył i płaskie krawędzie. To sprawia, że pierwszy z nich lepiej leży w dłoni.

To, co je natomiast łączy, to fakt, że krawędzie w obu przypadkach są błyszczące, co jednym przypadnie do gustu, a innym (w tym mi) niekoniecznie. Po prostu za bardzo się rzucają w oczy.

Wymiarowo i wagowo oba modele są do siebie mocno zbliżone – Vivo V50 mierzy 163,29×76,72×7,39 mm i waży 199 g, a Vivo V50 Lite – odpowiednio – 163,77×76,28×7,79 mm i 197 g. Tył obudowy Vivo V50, jak twierdzi producent, wykonany jest ze szkła (choć gdyby ktoś mnie zapytał na podstawie feelingu, to powiedziałabym raczej, że to jakieś tworzywo sztuczne), podczas gdy Vivo V50 Lite – z tworzywa sztucznego.

Co ważne, pierwszy z nich spełnia wyższą normę odporności (IP68/IP69), podczas gdy drugi – niższą IP65. To oznacza, że Lite jest pyłoszczelny i odporny na strumień wody, natomiast V50 bezproblemowo poradzi sobie z zanurzeniem w wodzie na głębokość do 1,5 metra przez pół godziny oraz wodzie pod wysokim ciśnieniem.

Vivo V50 vs Vivo V50 Lite – porównanie parametrów technicznych

model Vivo V50 5G Vivo V50 Lite 5G ekran czterostronnie zakrzywiony ekran AMOLED, 6,77”, 2392×1080 pikseli, 120 Hz, jasność maksymalna 1300 nitów, szczytowa lokalna do 4500 nitów płaski ekran AMOLED, 6,77” 2392×1080 pikseli, 120 Hz, szczytowa lokalna jasność do 1800 nitów procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm; do 2,63 GHz) MediaTek Dimensity 6300 (6 nm; do 2,4 GHz) GPU Adreno 720 Mali-G57 MP2 RAM 12 GB RAM (LPDDR4X) 8 GB RAM (LPDDR4X) pamięć 512 GB (UFS 2.2) 256 GB (UFS 2.2) system Android 15 z Funtouch OS 15 Android 15 z Funtouch OS 15 długość wsparcia 5 lat aktualizacji systemu i łatek bezpieczeństwa 5 lat aktualizacji systemu i łatek bezpieczeństwa aparat główny 50 Mpix (f/1.88) z OIS,

ultraszerokokątny 50 Mpix (f/2.0),

oświetlenie Aura Light główny 50 Mpix (f/1.79),

ultraszerokokątny 8 Mpix (f/2.2),

oświetlenie Aura Light aparat przedni 50 Mpix (f/2.0) 32 Mpix (f/2.45) głośniki stereo stereo akumulator 6000 mAh 6500 mAh ładowanie 90 W 90 W 5G tak tak NFC tak tak USB typu C, 2.0 typu C, 2.0 microSD nie nie dual SIM tak tak 3.5 mm jack audio nie nie czytnik linii papilarnych tak, w ekranie tak, w ekranie wymiary 163,29×76,72×7,39 mm 163,77×76,28×7,79 mm waga 199 g 197 g odporność IP68 / IP69 IP65 cena 2699 złotych 1299 złotych

Ekran i wydajność

Vivo chwali się, że ekran V50 potrafi lokalnie rozjaśnić się do 4500 nitów, przy czym – jasne, rewelacyjnie wygląda to na papierze – ale w rzeczywistości trudno jest ten wynik osiągnąć. Stąd też pojawia się druga wartość – jasność maksymalna, która wynosi 1300 nitów. Dla porównania, dla V50 Lite producent podaje tylko jedną wartość i jest nią lokalna szczytowa – 1800 nitów.

W realnych warunkach, porównując oba telefony obok siebie, widać, że V50 świeci jaśniej. Ustawiając ręcznie maksymalną jasność, udało mi się zmierzyć 1359 nitów w przypadku V50 i 972 nity w przypadku V50 Lite. Co ciekawe, pierwszy z nich ma problemy z działaniem czujnika światła (zmienia jasność ekranu z opóźnieniem, często sporym), podczas gdy drugi – nie.

V50 V50 LIte V50 V50 LIte V50 V50 LIte V50 V50 LIte V50 V50 LIte

Jeśli chodzi o wydajność, tutaj nie ma złudzeń – król jest jeden. I to V50 błyszczy. Wiadomo, że benchmarki / testy syntetyczne to nie wszystko, ale tu jest taka miażdżąca przewaga Vivo V50 nad Vivo V50 Lite, że nie ma szans, by drugi z nich działał lepiej od pierwszego. Różnica w rzeczywistym działaniu jest kolosalna – pod każdym względem, czyli szybkości uruchamiania aplikacji, płynności pracy, etc.

Vivo V50 5G Vivo V50 Lite 5G AnTuTu 811827 437892 Geekbench 6 – single core 1119 755 Geekbench 6 – multi core 2996 1953 Geekbench 6 – OpenCL 3542 1455 Geekbench 6 – Vulkan 4126 1448 3DMark Wild Life 5291 1340 3DMark Wild Life Stress Test 5306 / 5257 / 99,1% 1359 / 1354 / 99,6% 3DMark Wild Life Extreme Stress Test 1448 / 1044 / 72,1% 378 / 376 / 99,5%

Głośniki i zdjęcia

Jeśli chodzi o jakość audio, pozytywny fakt jest taki, że oba modele mają głośniki stereo. Oba jakoś grają, przy czym tu znowu droższy telefon pokazuje się z dużo lepszej strony – dźwięk jest czystszy, ma większą głębię, jest po prostu przyjemniejszy dla ucha, podczas gdy ten wydobywający się z Vivo V50 Lite jest odczuwalnie płytszy i po prostu taki sobie.

W przypadku zdjęć obyło się bez niespodzianki. I choć Vivo V50 Lite w ogólnym rozrachunku, patrząc na jego cenę, wypada zupełnie przyzwoicie, to jednak zdecydowanie musi uznać wyższość swojego droższego brata. Mowa przede wszystkim o dużo wyższej szczegółowości zdjęć, ich plastyczności czy odwzorowaniu kolorów. Sam ultraszeroki kąt czy zdjęcia nocne to już zupełny pogrom – na korzyść Vivo V50. Zresztą, zobaczcie sami.

V50 0,6x V50 Lite 0,6x V50 1x V50 Lite 1x V50 0,6x V50 Lite 0,6x V50 1x V50 Lite 1x V50 0,6x V50 Lite 0,6x V50 10x V50 Lite 10x V50 1x V50 Lite 1x V50 1x V50 Lite 1x V50 0,6x V50 Lite 0,6x V50 1x V50 Lite 1x V50 0,6x V50 Lite 0,6x V50 1x V50 Lite 1x V50 0,6x V50 Lite 0,6x V50 1x V50 Lite 1x V50 0,6x V50 Lite 0,6x V50 1x V50 Lite 1x

I nocne:

V50, 1x, auto V50 Lite, 1x, auto V50, 1x, tryb nocny V50 Lite, 1x, tryb nocny V50, 0,6x, auto V50 Lite, 0,6x, auto V50, 0,6x, tryb nocny V50 Lite, 0,6x, tryb nocny V50, 1x, auto V50 Lite, 1x, auto V50, 1x, tryb nocny V50 Lite, 1x, tryb nocny V50, 1x, auto V50 Lite, 1x, auto V50, 0,6x, auto V50 Lite, 0,6x, auto V50, 1x, auto V50 Lite, 1x, auto V50, 1x, tryb nocny V50 Lite, 1x, tryb nocny V50, 0,6x, auto V50 Lite, 0,6x, auto V50, 0,6x, tryb nocny V50 Lite, 0,6x, tryb nocny

Dodam jeszcze, że w obu telefonach mamy oświetlenie Aura Light w kształcie ringa, przy czym tylko w Vivo V50 można regulować jego temperaturę barwową i jasność – w Vivo V50 nie mamy żadnej możliwości sterowania nim.

Różnicę dostrzeżemy też w możliwościach wideo. V50 Lite umożliwia nagrywanie filmów maksymalnie w Full HD 60 FPS (przednim aparatem Full HD 30 FPS), podczas gdy V50 – 4K 60 FPS (przednim 4K 30 FPS – tu do dyspozycji mamy też szerszy widok, 0,8x). Pod względem samej jakości droższy model bezapelacyjnie radzi sobie lepiej – prezentuje ładniejsze, bardziej naturalne kolory, obrazek ma więcej szczegółów, a i sama stabilizacja jest zauważalnie lepsza.

To, co pozytywnie zaskakuje w Vivo V50 Lite, to obecność ładowania o tej samej mocy, co w Vivo V50 – 90 W. Oba modele nie obsługują ładowania indukcyjnego. W przypadku obu bezproblemowo można osiągnąć dwa dni pracy.

Vivo V50 Vivo V50 Lite

Podsumujmy to w kilku słowach

Od samego początku oczywistym było, że pojedynek Vivo V50 vs Vivo V50 Lite wygra ten pierwszy. To porównanie nie miało jednak na celu pokazanie który z tych dwóch modeli jest lepszy, a to, jak duża przepaść jest pomiędzy droższym a tańszym modelu z tej samej serii.

Często bowiem – zwłaszcza osoby niezaznajomione z rynkiem elektroniki – pytają po co kupować model droższy (bez żadnych dopisków), skoro dostępny jest też (sporo tańszy) Lite. Producenci zresztą też skrzętnie wykorzystują tą technikę w marketingu – szerzej reklamowany jest model główny, ale nie każdy może sobie na niego pozwolić, więc decyduje się na model Lite, bo przecież jest tylko nieznacznie gorszy.

Jak bardzo “nieznacznie” gorszy jest Vivo V50 Lite od Vivo V50? Nie powiedziałabym, że aż tak, by w cenie bazowego wariantu można było kupić dwa lajty. Inna rzecz, że Vivo V50 jest moim zdaniem po prostu zbyt wysoko wyceniony jak na fakt, że ma pamięć UFS 2.0 czy procesor, który można było znaleźć w smartfonie tej samej serii dwie generacje temu.