Nowy laptop dla Twojego dziecka. Wiadomo, kiedy go dostanie

Setki tysięcy sztuk nowego sprzętu już wkrótce pojawi się w polskich szkołach. Uczniowie będą zdobywali i rozszerzali swoje cyfrowe kompetencje na laptopach, laptopach przeglądarkowych i tabletach za ponad 1,7 miliarda złotych.

735 tysięcy laptopów i tabletów. Już wiadomo, kiedy trafią w ręce uczniów

Już w sierpniu 2025 roku informowaliśmy, że do polskich szkół trafi łącznie 735 tysięcy urządzeń. Na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów przeznaczono łącznie ponad 1,73 miliarda złotych. Środki te pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) w ramach wskaźnika C15G Nowe komputery przenośne (laptopy i laptopy przeglądarkowe) oraz tablety do dyspozycji uczniów.

Teraz rząd opublikował listę wykonawców, którzy będą odpowiedzialni za dostarczenie sprzętu do szkół w 1. i 2. turze w poszczególnych regionach. Warto podkreślić, że proces wyłaniania dostawców realizowany jest łącznie w czterech turach i potrwa jeszcze do końca listopada 2025 roku.

Wiadomo jednak, że rząd zakupi:

404250 laptopów za maksymalną kwotę 1168298670 złotych,

110250 laptopów przeglądarkowych za maksymalną kwotę 181495755 złotych,

220500 tabletów za maksymalną kwotę 384503490 złotych.

Ministerstwo Cyfryzacji zdradziło też, że urządzenia trafią do szkół już wkrótce – na przełomie 2025 i 2026 roku.

Jakie laptopy i tablety trafią do polskich szkół na przełomie 2025 i 2026 roku?

Laptopy, laptopy przeglądarkowe oraz tablety mają dać uczniom nowe możliwości i będą wykorzystywane podczas zajęć szkolnych. Dzięki temu polska młodzież rozwinie swoje kompetencje cyfrowe i będzie mogła z bliska poznawać nowe technologie. Rządzący podkreślają, że w szczególnych przypadkach urządzenia będą mogły zostać użyczane uczniowi na zasadach przyjętych w szkole.

Na liście rządowych urządzeń dla szkół znalazły się laptopy Acer Extensa 15 (EX215-57-TCO), Asus ExpertBook P1 (P1503CVA), Dell Pro 16 (PC15250), HP ProBook 4 G1iR 16 i Lenovo ThinkBook 16 Gen 8 (16IRL / 21SH). Z kolei na liście laptopów przeglądarkowych wspomniano o Acer Chromebook 315 (CB315-6H-TCO), Asus Chromebook CX15 (CX1505CTA), HP Fortis G1i 14 Chromebook i Lenovo 14e Chromebook Gen 3 (82W7), natomiast modele tabletów, jakie pojawią się w szkołach, to Apple iPad 11″ (A16/A3354), Lenovo Idea Tab Pro 12,7″ (ZAE5) oraz Samsung Galaxy Tab S10 FE (SM-X520).

Co ważne, każdy sprzęt ma spełniać standardy wyznaczone przez Ministra Edukacji dla urządzeń wykorzystywanych w celach edukacyjnych. Ministerstwo Cyfryzacji pracuje też nad wyposażeniem szkół w zestawy do zdalnego nauczania, pracownie nauk przyrodniczych, inżynierii i matematyki (STEM) oraz laboratoria AI.

Listę dostawców sprzętu w ramach1. i 2. tury dla konkretnych podregionów można pobrać poniżej.