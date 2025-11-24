Nowy laptop dla Twojego dziecka. Wiadomo, kiedy go dostanie

Setki tysięcy sztuk nowego sprzętu już wkrótce pojawi się w polskich szkołach. Uczniowie będą zdobywali i rozszerzali swoje cyfrowe kompetencje na laptopach, laptopach przeglądarkowych i tabletach za ponad 1,7 miliarda złotych.
735 tysięcy laptopów i tabletów. Już wiadomo, kiedy trafią w ręce uczniów
Już w sierpniu 2025 roku informowaliśmy, że do polskich szkół trafi łącznie 735 tysięcy urządzeń. Na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów przeznaczono łącznie ponad 1,73 miliarda złotych. Środki te pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) w ramach wskaźnika C15G Nowe komputery przenośne (laptopy i laptopy przeglądarkowe) oraz tablety do dyspozycji uczniów.
Teraz rząd opublikował listę wykonawców, którzy będą odpowiedzialni za dostarczenie sprzętu do szkół w 1. i 2. turze w poszczególnych regionach. Warto podkreślić, że proces wyłaniania dostawców realizowany jest łącznie w czterech turach i potrwa jeszcze do końca listopada 2025 roku.
Wiadomo jednak, że rząd zakupi:
- 404250 laptopów za maksymalną kwotę 1168298670 złotych,
- 110250 laptopów przeglądarkowych za maksymalną kwotę 181495755 złotych,
- 220500 tabletów za maksymalną kwotę 384503490 złotych.
Ministerstwo Cyfryzacji zdradziło też, że urządzenia trafią do szkół już wkrótce – na przełomie 2025 i 2026 roku.
Jakie laptopy i tablety trafią do polskich szkół na przełomie 2025 i 2026 roku?
Laptopy, laptopy przeglądarkowe oraz tablety mają dać uczniom nowe możliwości i będą wykorzystywane podczas zajęć szkolnych. Dzięki temu polska młodzież rozwinie swoje kompetencje cyfrowe i będzie mogła z bliska poznawać nowe technologie. Rządzący podkreślają, że w szczególnych przypadkach urządzenia będą mogły zostać użyczane uczniowi na zasadach przyjętych w szkole.
Na liście rządowych urządzeń dla szkół znalazły się laptopy Acer Extensa 15 (EX215-57-TCO), Asus ExpertBook P1 (P1503CVA), Dell Pro 16 (PC15250), HP ProBook 4 G1iR 16 i Lenovo ThinkBook 16 Gen 8 (16IRL / 21SH). Z kolei na liście laptopów przeglądarkowych wspomniano o Acer Chromebook 315 (CB315-6H-TCO), Asus Chromebook CX15 (CX1505CTA), HP Fortis G1i 14 Chromebook i Lenovo 14e Chromebook Gen 3 (82W7), natomiast modele tabletów, jakie pojawią się w szkołach, to Apple iPad 11″ (A16/A3354), Lenovo Idea Tab Pro 12,7″ (ZAE5) oraz Samsung Galaxy Tab S10 FE (SM-X520).
Co ważne, każdy sprzęt ma spełniać standardy wyznaczone przez Ministra Edukacji dla urządzeń wykorzystywanych w celach edukacyjnych. Ministerstwo Cyfryzacji pracuje też nad wyposażeniem szkół w zestawy do zdalnego nauczania, pracownie nauk przyrodniczych, inżynierii i matematyki (STEM) oraz laboratoria AI.
Listę dostawców sprzętu w ramach1. i 2. tury dla konkretnych podregionów można pobrać poniżej.