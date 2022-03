Jest dobra promocja na uwielbianego Samsunga. Ma go już ponad 10 mln osób

W ostatnich tygodniach trudno kupić Galaxy S20 FE w regularnej cenie lub bez żadnych dodatkowych profitów. Samsung bowiem regularnie przygotowuje promocje na ten model – zarówno na wersję 4G, jak i 5G. Najnowsza oferta dotyczy wariantu obsługującego sieć piątej generacji.

Reklama

Promocja na smartfon Samsung Galaxy S20 FE 5G – w niższej cenie lub z prezentem

Dokładnie 10 dni temu zakończyła się promocja, w ramach której można było kupić Galaxy S20 FE 5G za 2199 złotych. Od dziś obowiązuje kolejna, kusząca oferta, aczkolwiek jednocześnie cena smartfona wzrosła do 2499 złotych. Macie jednak do wyboru dwie możliwości i obie na pewno są godne rozważenia.

Pierwszą jest promocja sklepu RTV Euro AGD, dzięki której otrzymacie rabat w wysokości 100 złotych za każde wydane 1000 złotych. Szybka matematyka i okaże się, że smartfon finalnie kupicie za 2299 złotych. Mimo że nie jest to rekordowo niska cena, to jednocześnie jest to atrakcyjna oferta – w końcu to niemal flagowe urządzenie z funkcjami, których nie oferują podobnie wycenione modele (na czele z obsługą ładowania indukcyjnego). Akcja ta obowiązuje do 31 marca 2022 roku.

Druga oferta to natomiast możliwość otrzymania słuchawek prawdziwie bezprzewodowych TWS Samsung Galaxy Buds 2 za darmo. W większości sklepów – oficjalnych partnerów Samsunga kosztują one 649 złotych, zatem jest to cenny gratis. Zasady promocji są proste – dodajecie smartfon do koszyka i od razu dobieracie do niego słuchawki w wybranym przez Was kolorze.

W tym przypadku nie trzeba wypełniać żadnego formularza zgłoszeniowego i czekać na dostawę słuchawek – dostaniecie je od razu ze smartfonem (i macie pewność, że tak się stanie). Promocja ze słuchawkami w prezencie obowiązuje do 3 kwietnia 2022 roku lub do wyczerpania zapasów.

Uprzedzając pytania: (niestety) nie da się kupić Samsunga Galaxy S20 FE 5G z rabatem 200 złotych i słuchawkami Samsung Galaxy Buds 2 w zestawie w sklepie RTV Euro AGD – promocje te nie łączą się ze sobą, dlatego musicie zdecydować, która oferta jest dla Was bardziej atrakcyjna.

W obu przypadkach teoretycznie macie jeszcze trochę czasu na podjęcie decyzji, aczkolwiek nie można wykluczyć, że pula gratisów wyczerpie się wcześniej. Smartfon cieszy się bowiem ogromną popularnością – na całym świecie sprzedano już ponad 10 mln sztuk Galaxy S20 FE (dane z początku stycznia 2022 roku), a liczba aktywnych egzemplarzy ciągle rośnie. Zapewne za sprawą licznych promocji na to urządzenie, które pojawiają się jedna za drugą.