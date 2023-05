Orlen może uruchomić promocję na paliwo. Zatankujesz taniej, ale spodziewaj się ograniczeń

Planujesz wyjazd samochodem na wakacje lub po prostu chcesz zaoszczędzić na paliwie? Orlen ma niebawem ruszyć z promocjami, które pozwolą zatankować samochód odczuwalnie taniej.

W zeszłym roku też mogliśmy tankować taniej

W zeszłym roku, na przełomie czerwca i lipca, Orlen postanowił wprowadzić promocję na paliwo, aby w ten sposób odciążyć kieszenie Polaków wyjeżdżających na wakacje lub po prostu korzystających z auta do dojazdów do pracy czy na zakupy. Możliwe, że w tym roku polski koncern zdecyduje się na podobną akcję.

Należy wspomnieć, że zeszłoroczna promocja dawała 30 groszy rabatu na każdy litr paliwa, ale posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymywali dodatkowe 10 groszy zniżki, czyli łącznie 40 groszy na każdy litr (trzeba było okazać kartę przed dokonaniem płatności). Wymagane było posiadanie aplikacji VITAY na smartfonie lub plastikowej karty tego programu lojalnościowego.

Dodatkowo występowały ograniczenia – promocja przewidywała, że klient może otrzymać maksymalnie trzy razy rabat na paliwo od 27 czerwca do 31 lipca 2022 roku (lub od 1 lipca do 31 lipca w przypadku osób korzystających wyłącznie z plastikowej karty) i trzy razy w okresie od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2022 roku. Ponadto jedno takie tankowanie mogło maksymalne wynosić 50 litrów paliwa.

Promocja z 2022 roku (fot. Tabletowo.pl)

Orlen ruszy z nową promocją na paliwa

Jak informuje Rzeczpospolita, Orlen ma w tym roku wrócić do pomysłu z promocjami na tankowanie. Zarówno w przypadku benzyny, jak diesla, będziemy mogli liczyć na rabat w wysokości 30 groszy na każdy litr. Ponownie będą jednak nałożone ograniczenia – na liczbę takich tankowań, jak i na ilość paliwa.

Rzeczpospolita nie podała szczegółów związanych ze wspomnianymi ograniczeniami, ale według otrzymanych informacji w tej kwestii mają być prowadzone odpowiednie analizy, które są już na finalnym etapie. Oznacza to, że Orlen powinien już niebawem ogłosić promocję, a także podać wszystkie niezbędne dane na jej temat.

Prawdopodobnie także w tym roku konieczne będzie zainstalowanie mobilnej aplikacji lub posiadanie odpowiedniej karty VITAY. Możliwe też, że posiadacze Karty Dużej Rodziny zyskają dodatkowe rabaty. Miejmy też nadzieję, że na podobne promocje zdecydują się również inne stacje.