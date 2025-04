Będzie kolejna promocja na iPhone’y. Już za kilka dni

Już w następny czwartek, 17 kwietnia 2025 roku, iSpot otworzy nowy salon Apple Premium Partner w Porcie Łódź. Z tej okazji przygotowano gros promocji. Taniej kupicie m.in. najnowsze smartfony iPhone 16 i iPhone 16 Pro oraz inny sprzęt producenta z Cupertino.

Promocja na iPhone’y i nie tylko na otwarcie nowego salonu Apple Premium Partner w Porcie Łódź

Już za 8 dni, 17 kwietnia 2025 roku, o godzinie 10:00 otworzą się drzwi nowego salonu Apple Premium Partner w Porcie Łódź, mieszczącym się przy ulicy Pabianickiej 245. Z tej okazji przygotowano promocje na sprzęt producenta z Cupertino, które będą dostępne do 19 kwietnia 2025 roku, do godziny 21:00, lub do wyczerpania zapasów.

W przyszłym tygodniu taniej kupicie:

iPhone 16 Pro 128 GB za 4299 złotych (limit 50 sztuk),

iPhone 16 128 GB za 3299 złotych (limit 50 sztuk),

etui Clear Case do iPhone 16 za 79 złotych (limit 100 sztuk),

iPhone 16e 128 GB za 2549 złotych (limit 40 sztuk),

iPhone 14 128 GB za 2299 złotych (limit 40 sztuk),

MacBook Air 13″ z Apple M4, 16 GB RAM i dyskiem SSD o pojemności 256 GB za 4399 złotych (limit 50 sztuk),

MacBook Air 13″ z Apple M2, 16 GB RAM i dyskiem SSD o pojemności 256 GB za 3599 złotych (limit 30 sztuk),

Mac Mini z Apple M4, 16 GB RAM i dyskiem SSD o pojemności 256 GB za 2499 złotych (limit 20 sztuk),

iPad Air 11″ 128 GB Wi-Fi z Apple M3 za 2699 złotych (limit 50 sztuk),

iPad 11″ 128 GB Wi-Fi z Apple A16 za 1499 złotych (limit 50 sztuk),

Apple Pencil Pro za 499 złotych (limit 50 sztuk),

Apple Pencil z USB-C za 299 złotych (limit 50 sztuk),

Apple Watch Series 10 GPS | GPS + Cellular taniej o 400 złotych (limit 50 sztuk),

Apple Watch SE 40 mm GPS za 799 złotych (limit 50 sztuk),

AirPods Pro 2. generacji z etui z USB-C za 849 złotych (limit 100 sztuk),

AirPods Max za 2199 złotych (limit 20 sztuk),

AirPods 4 za 499 złotych (limit 50 sztuk),

Apple TV 4K Wi-Fi + Ethernet ze 128 GB pamięci za 699 złotych (limit 20 sztuk),

Apple TV 4K Wi-Fi + Ethernet z 64 GB pamięci za 549 złotych (limit 20 sztuk).

Ponadto wybrane akcesoria ochronne będą dostępne taniej o 20% dla wszystkich klientów lub nawet 40% dla tych, którzy kupią w salonie sprzęt Apple.

Klienci mogą liczyć też na darmowy grawerunek i wziąć udział w konkursie

Klienci, którzy kupią od 17 do 19 kwietnia 2025 roku w nowym salonie iSpot Apple Premium Partner w Porcie Łódź smartfon, tablet lub słuchawki, będą mogli skorzystać bezpłatnie z usługi grawerowania – zostanie ona wykonana gratis.

Ponadto iSpot przygotował konkurs, w którym do wygrania jest iPhone 16 256 GB w kolorze białym. Aby wziąć w nim udział, należy zrobić zdjęcie z produktem Apple, prezentujące przygotowania do otwarcia nowego salonu oraz opublikować je na Instagramie z hashtagiem #iSpotnowysalon i oznaczeniem @ispotpl. Następnie trzeba wypełnić formularz na tej stronie internetowej i odpowiedzieć na pytanie konkursowe.

Zgłoszenia konkursowe można przesyłać od 9 do 30 kwietnia 2025 roku. Regulamin (w formacie PDF) znajdziecie tutaj.