Smartfon z wielką baterią nie musi być cegłą – oto dowód

We wzmocnionych smartfonach najważniejsze jest to, jak radzą sobie w trudnych warunkach. Moc procesora czy jasność ekranu schodzą na drugi plan. Nie oznacza to oczywiście, że nie trafiają się sprzęty, w których fragment specyfikacji potrafi czasami zawstydzić niejednego flagowca. Tak jest w przypadku 8849 Shark 3.

Specyfikacja 8849 Shark 3

Shark 3, czyli nowy model marki należącej do Unihertz, otrzymał układ mobilny MediaTek Dimensity 8300 – nie jest to topowy SoC, jednak dla osób nieszukających flagowej wydajności będzie sprawował się w sam raz. Współpracuje on z 16 GB RAM i 512 GB pamięci wbudowanej – obydwie pamięci można rozszerzyć, kolejno o 16 GB za pomocą pamięci wirtualnej oraz maksymalnie 2 TB dzięki karcie microSD .

Na froncie Shark 3 spotkamy natomiast 6,73-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 3200×1440 pikseli, maksymalnej częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności do 800 nitów. W okrągłym otworze w ekranie umieszczono 32 Mpix aparat. Na tyle jest zaś jedna silna dioda LED i jedna doświetlająca zdjęcia oraz trzy aparaty – główny 50 Mpix, teleobiektyw 50 Mpix i 64 Mpix do ujęć nocnych.

8849 Shark 3 (Źródło: 8849)

Bateria XL w parze z szybkim ładowaniem

8849 Shark 3 przypomina zatem w wielu miejscach model Tank 3 Pro, jednak od „czołgu” odróżnia go nowszy SoC i mniejszy akumulator – zamiast 23800 mAh producent zamieścił w środku baterię 11600 mAh. Dzięki temu smartfonowi bliżej urodą do typowych telefonów niż do cegieł, choć trzeba przyznać, że do Samsunga Galaxy S25 Edge i tak będzie mu daleko ;). Dzięki zachowaniu opcji ładowania zwrotnego i szybkiemu ładowaniu o mocy 120 W smartfon w kwestii baterii zawstydza niejednego flagowca. Niewątpliwie miłym udogodnieniem jest również gniazdo USB 3.0, obsługujące przesyłanie obrazu w standardzie Display Port.

8849 Shark 3 (Źródło: 8849)

Shark 3 startuje na rynku z Androidem 14 na pokładzie w cenie ~452 euro (równowartość ~1935 złotych) i jest już dostępny na oficjalnej stronie producenta. Wysyłka do Polski jest realizowana za darmo.