Xiaomi i OnePlus szykują fotograficzną ewolucję w swoich flagowcach, ale każdy na inny sposób

Nie ulega wątpliwości, że Xiaomi i OnePlus już zabrali się do prac nad nową generacją flagowców. Pierwszy z nich ma pomysł na małą ewolucję, drugi natomiast może zaoferować coś, czego wcześniej nie widzieliśmy w jego flagowych modelach.

Xiaomi 14 Pro przed premierą – co wiemy?

Choć do premiery kolejnej iteracji flagowych smartfonów Xiaomi pozostało jeszcze mnóstwo czasu, to już możemy poznać strzępek informacji dotyczących jednego z modeli. Do fragmentu specyfikacji technicznej dotarł Digital Chat Station – informator, którego doniesienia często pokrywają się z tym, co widzimy podczas oficjalnej premiery. Co zatem tym razem autor korzystający z platformy społecznościowej Weibo podpatrzył zakulisowo?

Xiaomi 13 Pro (Katarzyna Pura / Tabletowo.pl)

DCS zaczął swój wpis od „SM8650”. Odpowiada on nazwie kodowej, jaką Qualcomm opisuje układ mobilny Snapdragon 8 Gen 3, który nadejdzie jesienią. Wybór dokonany przez Xiaomi nie powinien raczej być zaskoczeniem – w końcu firma od lat stawia na rozwiązania Amerykanów w tej kwestii. Ponadto pojawia się informacja o baterii, której pojemność ma sięgać 5000 mAh.

Akumulator ładowany będzie z mocą 50 W bez użycia kabelka albo 90 W lub 120 W przewodowo. Skąd ta rozbieżność? Poprzednie przedpremierowe informacje sugerowały, że urządzenie otrzyma dwie wersje – z zakrzywionym i płaskim ekranem. Ta pierwsza miałaby otrzymać mocniejsze ładowanie 120 W, a druga 90 W.

Ponadto Xiaomi 14 Pro ma dostać ulepszony zestaw aparatów z modułami WLG (Wafer Level Glass) High-Lens. Dzięki zastosowaniu szkła na poziomie półprzewodników zamiast konstrukcji hybrydowych, składających się w większości z plastiku, rozwiązanie AAC Optics sprawia, że więcej światła pada na sensor. Zdjęcia przy słabym świetle mają zyskać zatem więcej detali, a przy skomplikowanym oświetleniu trudniej będzie o zjawisko „ghostingu” oraz flar.

OnePlus 12 – debiut teleobiektywu

Trochę większą garścią informacji na temat innego flagowca podzielił się za to informator Yogesh Brar. W jednym ze swoich tweetów udostępnił inżynieryjną konfigurację OnePlusa 12. Czego zatem możemy się spodziewać w dwunastej generacji flagowców marki?

6,7-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości QHD+ i częstotliwości odświeżania może okazać się tym samym ekranem, jaki spotkaliśmy już w OnePlus 11. Podobnie jak wspomniany powyżej model „Pro” od Xiaomi, również i OnePlus 12 postawi na Snapdragona 8 Gen 3 i akumulator o pojemności 5000 mAh. Tutaj jednak obędzie się bez kombinowania i ładowanie przewodowe osiągnie maksymalną moc 100 W.

OnePlus 11 5G (fot. Jakub Kordasiński / Tabletowo.pl)

A co z aparatami? Zestaw z tyłu ma obejmować aparat główny o rozdzielczości 50 Mpix z matrycą Sony IMX890 oraz 50 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym, a także obiektyw peryskopowy z sensorem 64 Mpix. Jeżeli tak by się stało, OnePlus 12 byłby pierwszym modelem firmy z tego typu rozwiązaniem.

Nowe soczewki czy peryskop? #XiaomiLepsze? Peryskopowy OnePlus 12 idealnym flagowcem na 2024 rok? Wszystkiego dowiemy się bliżej końca 2023 roku i wraz z pierwszymi recenzjami sprzętów.